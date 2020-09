Corona und das Sozialverhalten alkoholisierter Jugendlicher

Sind Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen sinnvoll oder nicht? Vieles spricht zumindest für ein begrenztes Alkoholverbot. Das liegt vor allem am Sozialverhalten der Jugendlichen. In Zeiten des Coronavirus birgt gerade das mehrere Infektionsrisiken.

Warum Jugendliche Alkohol trinken

"Jugendliche trinken im Wesentlichen aus zwei Gründen Alkohol: Zum einen wollen Jugendliche Geselligkeit über Alkohol 'triggern'. Zum anderen wollen sie sich euphorisieren, sich in Stimmung bringen. Und gerade in Zeiten des Coronavirus auch aufgebauten Stress abbauen." Rainer Thomasius, Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters und des Zentrums für Psychosoziale Medizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Alkohol führt zu Missachtung der Hygieneregeln

Der Nachteil: Der Alkoholkonsum hat zu einem "Laissez-faire" bei der Beachtung der Hygieneregeln geführt, wie Thomasius das häufig zu beobachtende Verhalten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf den derzeit stattfindenden öffentlichen Partys mit viel Alkohol nennt. Gemeint ist: Abstände werden nicht eingehalten, zeitweise wird laut gegrölt – beides Gift in Zeiten der Pandemie.

Warum Jugendliche und junge Erwachsene unter Alkoholeinfluss bezüglich der Hygieneregeln nach dem Konsum von Alkohol nachlässiger werden, liegt einerseits an der ganz allgemein gültigen enthemmenden Wirkung von Alkohol, sagen nicht nur Mediziner.

Was das Verhalten nach der Theorie der "Alkoholmyopie" bestimmt

Timur Sevincer, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Arbeitsbereichs der "Pädagogischen Psychologie und Motivation" und Privatdozent an der Universität Hamburg, hat für das Verhalten der Jugendlichen unter Alkoholeinfluss allerdings noch eine weitere Erklärung:

"Weil die Jugendlichen unter Alkoholeinfluss nicht mehr so viel Informationen verarbeiten können, bekommen die unmittelbaren Reize in der Situation - die Jugendlichen stehen zusammen, feiern, unterhalten sich angeregt, haben Spaß - mehr Einfluss auf ihr Verhalten als in nüchternem Zustand." Timur Sevincer, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Arbeitsbereichs der "Pädagogischen Psychologie und Motivation" und Privatdozent an der Universität Hamburg

Nach Sevincers Auffassung sind also die "Spaßfaktoren" für die jungen Menschen mit Alkohol im Blut entscheidend für ihr Verhalten. Eine mögliche Infektionsgefahr tritt dann in den Hintergrund. Alkoholmyopie nennt sich die Theorie, die Sevincer vertritt. Myopie, was eigentlich "Kurzsichtigkeit" auf Altgriechisch bedeutet, bezieht sich hier auf das "kurzsichtige" Handeln, Denken und Fühlen nach dem Alkoholkonsum.

Warum Alkoholverbote sinnvoll sind

Da die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sich "nach den Erfahrungen der derzeitigen Situation" unter Alkoholeinfluss weniger an die Abstandsregeln hielten, befürwortet Thomasius ein Alkoholverbot für typische Partygegenden. In seiner Heimat Hamburg hätten die Verbote schon Wirkung gezeigt. Es werde tatsächlich weniger Alkohol getrunken.

Dies sei vor allem deshalb wichtig, weil das Durchschnittsalter der mit dem Coronavirus Infizierten in den vergangenen Wochen "enorm abgesunken" sei, was zwar nicht nur, aber wohl auch auf die Partys an den Hotspots zurückzuführen sei. Außerdem gebe es Belege dafür, so Thomasius, dass junge Erwachsene auch Überträger des Virus seien. "Auch wenn Jüngere meist einen leichteren Verlauf von Covid-19-Erkrankungen haben, sind sie Verteiler des Virus für ältere, gefährdetere Menschen", gibt der Hamburger Kinder- und Jugendpsychiater zu bedenken. Die Maßnahmen, die den Alkoholkonsum im öffentlichen Raum eindämmen, seien auch aus dieser Sicht zu befürworten.