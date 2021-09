Was taugt die Hospitalisierungsrate wirklich? Possoch klärt!

Wir sind mitten in der vierten Welle. Die Inzidenz steigt und steigt. Trotzdem ist die Stimmung in Deutschland entspannt. Denn wenn zwei Drittel der Bevölkerung geimpft sind, dann gibt es keinen unmittelbaren Zusammenhang mehr zwischen der Anzahl der Infektionen und entsprechend vielen Kranken- und Todesfällen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist also als Corona-Wert nicht mehr geeignet. Die Politik schaut nicht mehr darauf, wie viele Menschen sich innerhalb der vergangenen sieben Tagen mit Corona infiziert haben, sondern darauf, wie viele Menschen innerhalb der vergangenen sieben Tage mit Corona ins Krankenhaus gekommen sind.

Hospitalisierungsrate statt Inzidenz: Der bessere Wert für die Corona-Lage?

Die größte Umstellung: Die Hospitalisierungsrate, manch einer spricht auch von der Hospitalisierungsinzidenz, ist zumeist einstellig. In seinem Lagebericht vom 3. September gibt das Robert Koch-Institut die Hospitalisierungsrate mit 1,83 Fälle auf 100.000 Einwohner gerechnet an. Zum Vergleich: Im März 2020, bei der ersten Corona-Welle, lag der Wert bei mehr als 7, an Weihnachten 2020 bei mehr als 15 und im April bei mehr als 9.

"Es ist gut und richtig, dass jetzt mehr auf die Auslastungen in den Krankenhäusern und in den Intensivstationen geguckt wird." Sagt Prof. Dr. Uwe Janssens von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) im neuen "Possoch klärt" (Video unten). Er und seine Kolleginnen und Kollegen haben schon seit Wochen dafür plädiert, die Hospitalisierungsrate stärker in den Fokus zu rücken. Doch auch diese neue Corona-Kenngröße ist nicht ohne Fehler.

Die Schwächen der Hospitalisierungsrate

Die Krankenhäuser liefern die Zahlen erst seit Juli und häufig nicht digital, sondern auf Papier. Das ist fehleranfällig und sorgt für Verzögerungen, sagt Uwe Janssens von der DIVI: "Da muss man sich schon schämen, dass wir in Deutschland so schlecht im Gesundheitswesen sind."

Es gibt auch Kritik, dass die Zahl nicht alle Patientinnen und Patienten erfasst, denen Corona Probleme macht. Wer nicht im Krankenhaus liegt, ist deshalb noch lange nicht gesund. Alles, was mit Long- bzw. Post-Covid zu tun hat, wird mit der Hospitalisierung überhaupt nicht erfasst. Obwohl die Menschen, die daran leiden, eine Mehrbelastung für unser Gesundheitssystem darstellen.

Aber im Gegenzug werden in die Hospitalisierungsrate auch alle mitgerechnet, die infiziert sind, aber nicht deswegen im Krankenhaus liegen. Wer beispielsweise wegen Blinddarm im Krankenhaus liegt und dann dort positiv getestet wird, zählt hinein – obwohl er oder sie nicht schwer krank ist.

Laut Uwe Janssens, der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im St.-Antonius-Hospital in Eschweiler ist, stimmt es zwar, dass sich das vermischt. Also Menschen, die nicht in die Hospitalisierungsrate eingerechnet werden, sollten eigentlich eingerechnet werden, dafür werden Menschen eingerechnet, die eigentlich nicht eingerechnet werden sollten. Aber das sei vernachlässigbar. Viel schwerer wiegt der Fakt, dass die Hospitalisierungsrate zu alt ist.

Hospitalisierungsrate: Zahlen sind zu alt

Dieser Vorwurf kommt von etlichen Expertinnen und Experten, unter anderem auch von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.

"Wenn ich die Hospitalisierungsrate von heute auswerte, sehe ich, was ich vor zwei Wochen falsch gemacht habe." Karl Lauterbach, SPD

Uwe Janssens von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin teilt diese Kritik: "Wenn ich nur auf die Hospitalisierung oder sogar nur auf die Intensivbelegung gucke, dann hab‘ ich verschlafen und dann saufen wir in den Krankenhäusern ab." Janssens fordert daher einen Drei- oder Vierklang aus verschiedenen Parametern, zu denen auch die klassische Sieben-Tage-Inzidenz gehören müsse.

Wie das System mit Hospitalisierungsrate und Krankenhausampel in Bayern funktioniert und warum es ein Problem ist, dass es kein bundeseinheitliches System gibt, zeigt das neue "Possoch klärt!".

Possoch klärt!