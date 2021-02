Studie: Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko in Innenräumen?

Wer schon mal ein Räucherstäbchen angezündet hat, weiß, wie schnell sich der Duft im Raum verbreitet: Kaum angezündet, riecht das ganze Wohnzimmer danach. Ähnlich schnell, also innerhalb weniger Minuten, verteilen sich die berüchtigten Aerosole: Winzige Tröpfchen in der Atemluft, in denen das Coronavirus steckt.

Das sagt Martin Kriegel von der Technischen Universität Berlin: "Und wie viele da rauskommen, hängt entsprechend von der Aktivität ab. Beim Atmen emittieren wir ungefähr 50 Partikel pro Sekunde. Beim Sprechen sind es dann schon 200. Und wenn wir singen, dann sind es mehrere Tausend Partikel, die wir pro Sekunde in die Atemluft hineingeben."

Studie macht Ansteckungsrisiko anschaulich

Kriegel hat in einer Studie untersucht, wie hoch das Ansteckungsrisiko in verschiedenen Räumen ist. Neben der Aktivität, also ob jemand laut spricht oder einfach nur dasitzt, sind weitere Faktoren entscheidend. Kurz zusammengefasst: Das Risiko ist umso größer, je mehr Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Und je länger sie dort bleiben, bei schlechter Belüftung. Masken senken das Risiko. Keine ganz neuen Erkenntnisse, sagt der Infektiologe Christoph Spinner von der TU München: "Aber der große Vorteil der Studie liegt aus meiner Sicht darin, dass sie sehr anschaulich das Risiko wirklich auch für Laien begreifbar macht."