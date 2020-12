Die Corona-Toten: Sterben mehr Menschen wegen Corona?

Es sind auch die hohen Todeszahlen, die die Politik nun nochmals zum Handeln zwingen. Ein "harter Lockdown" soll verhindern, dass nicht mehr alle schwer Erkrankten auf den Intensivstationen behandelt werden können. Bereits jetzt sterbe in Deutschland alle vier Minuten ein Mensch an Covid-19, so der bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf einer Pressekonferenz am vergangenen Sonntag. Dabei stützt Söder seine Aussage auf die Daten des Robert Koch-Instituts. Dort werden alle Corona-Zahlen der deutschen Gesundheitsämter bzw. Landesbehörden gebündelt und täglich veröffentlicht.

Bei den Corona-Todeszahlen des RKI ist jedoch folgendes zu beachten: Mit eingerechnet werden Menschen, die "in Bezug auf Covid-19", also mit oder an dem Corona-Virus gestorben sind. So gibt es auch §6 des Infektionsschutzgesetzes vor. Auf #Faktenfuchs-Anfrage erklärt eine Sprecherin des RKI, dass es in der Praxis schwierig zu bestimmen sei, inwieweit eine SARS-CoV-2-Infektion bei Menschen mit Vorerkrankungen direkt zum Tode geführt hat. Wie tödlich Corona wirklich ist, lässt sich demnach mit den RKI-Zahlen nicht vollständig belegen.

Wahre Todesursache durch klinische Obduktionen

Im Interview mit BR24 für ein neues "Possoch klärt" erläutert Prof. Dr. Gustavo Baretton, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, dass man mit Hilfe einer klinischen Obduktion mittlerweile verlässlich herausfinden kann, ob ein Patient mit Covid-19 als Grundleiden verstorben ist. Dabei sei die Kombination aus positiven Corona-Test und charakteristischen Befunden, wie Veränderungen an der Lunge oder an den kleinen Blutgefäßen, aufklärend.

"Natürlich können sie jetzt einen Patienten haben, der ein schwer fortgeschrittenes Krebsleiden hat und der dann am Schluss noch Corona positiv ist. Bei solchen Fällen finden wir aber nicht solche charakteristischen Veränderungen." Prof. Dr. Baretton, Uniklinikum Dresden

Keine klare Regelung der Bundesregierung

Doch Stand heute ist eine Obduktion in Deutschland aufgrund der Zustimmungsregelung nicht bei jedem Corona-Verstorbenen möglich. Dafür braucht es das Einverständnis der Angehörigen. Die Bundesregierung hat sich bisher noch nicht entschieden, ob jeder Todesfall mit Verdacht auf Corona obduziert werden muss

"Es gibt durchaus auch Meinungen in der Bundesärztekammer, dass so etwas anzustreben wäre, aber bisher ist das politisch nicht umgesetzt." Prof. Dr. Baretton, Uniklinikum Dresden

Eine Ausnahme macht hierbei allerdings die Stadt Hamburg. Seit Beginn der Pandemie wurde dort von den Gesundheitsämtern im Rahmen der Hygienevorschriften angeordnet, bei jedem Covid-19-Verdacht eine Obduktion durchzuführen, und das anfangs sogar gegen Empfehlung des RKI. Deshalb werden in den Corona-Statistiken der Hansestadt nur Personen aufgeführt, die an Corona verstorben sind.

Ein Großteil stirbt "an" Corona - nicht "mit"

Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) nimmt dagegen "mit" und "an" Covid-19 Verstorbene in die Statistik auf. Allerdings wird vom LGL darauf hingewiesen, dass in Bayern bei etwa 97% Prozent der Corona-Fälle Informationen zu der Todesursache vorhanden sind. Dabei stellt sich heraus, dass 88 Prozent an Covid-19 und 12 Prozent an einer anderen Todesursache verstorben sind.

Dieses klare Verhältnis bestätigen auch wissenschaftliche Untersuchungen dreier deutscher Pathologieverbände Ende September 2020. Hierbei wurden insgesamt 154 Corona-positive Personen im Durchschnittsalter von 70 Jahren obduziert. Das Ergebnis: Bei 82 Prozent der Obduzierten konnte Covid-19 als alleinige Todesursache festgestellt werden. Begleiterkrankungen spielten laut den Pathologen eine untergeordnete Rolle.

Corona-Einfluss auf Übersterblichkeit in Deutschland

Ob an oder mit Corona gestorben, die Covid-19-Todeszahlen steigen in Deutschland an. Doch wirkt sich das auch auf die gesamten Todeszahlen in Deutschland aus? Gibt es am Ende eine höhere Übersterblichkeit als in den letzten Jahren?

Hierfür hat das Statistische Bundesamt die bisherigen Corona-Todeszahlen den gesamten Sterbezahlen Deutschlands bis zum 8. November 2020 gegenübergestellt. Die jüngst veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass im Frühjahr eine deutliche Erhöhung der Sterbefallzahlen im Vergleich zu den Vorjahren festgestellt wurde. Allein im April lag der Wert um 10 Prozent höher. Und auch ab der zweiten Oktoberhälfte ist ein erneuter Anstieg zu erkennen. In Kalenderwoche 45 zuletzt um 5 Prozent.