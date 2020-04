Corona-Shutdown lässt Erdbebenforscher besser hören

In der Coronakrise ist durch die Ausgangsbeschränkungen Ruhe eingekehrt. So können sogar die Erdbebenforscher mit ihren Seismographen besser in die Erde hineinhören.

Mehr Ruhe auf der Erde, die sichtbar ist

Unser Planet ist durch Corona stiller geworden. Man muss sich die Erde wie einen Teich vorstellen, in den man einen Stein wirft. Die Wellen breiten sich nach allen Seiten aus. Und so ist es auch bei unserer Erde. Jede Erschütterung – auch ganz kleine – erzeugen Wellen, die man mit sogenannten Seismographen messen kann.

Diese Geräte übertragen die Daten direkt an Computer. Besonders aussagekräftig sind sogenannte Breitband-Stationen. In Oberbayern stehen solche Geräte u.a. in Fürstenfeldbruck, in Berchtesgaden im Bergwerk oder auf der Zugspitze.

Je nach Standort besser oder schlechter zu hören

Joachim Wassermann vom Geophysikalischen Observatorium der Ludwig-Maximilians-Universität erklärt diesen Sachverhalt: "Insgesamt ist das Unruhe-Niveau, das wir mit Seismometern aufzeichnen, etwas nach unten gegangen. Das ist allerdings was, was nicht global gleich ist, sondern das hängt davon ab, wo die Station steht. Da jetzige Unruheniveau liegt deutlich unter dem vor dem Lockdown, wir sehen kleinere Signale."

In Bayern besonders ruhig auf der Zugspitze

Auf Deutschlands höchstem Berg ist seit dem Shutdown nichts mehr los. Statt der täglichen 2.000 Besucher und Skifahrer wie in einem "normalen" April ist derzeit kaum noch jemand auf der Zugspitze. In der Forschungsstation auf dem Schneefernerhaus ist nur noch eine Notbesetzung. Keine Skilifte, die laufen, und keine Pistenraupen, die auf dem Zugspitzplatt herumfahren.

Joachim Wassermann sagt dazu: "Da haben wir den frappierendsten Unterschied, da kommen wir von einer eh schon relativ ruhigen Station, plötzlich nochmal um die Hälfte nach unten mit dem Unruheniveau." Auf der Grafik ist das sehr deutlich zu sehen.

Was bringt die Ruhe den Seismologen?

Für die Erdbebenforscher ist die aktuelle Situation sehr spannend. Durch diesen Lockdown ist es möglich, die Unruhe an den einzelnen Messstationen besser einzuschätzen. An den derzeitigen Messdaten der Station auf der Zugspitze ist der Lockdown deutlich zu sehen.