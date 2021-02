Corona-Selbsttests ab heute in Deutschland erlaubt

Abstrich aus der Nase wohl zuhause machbar

Prof. Jörg Steinmann, Chefarzt des Instituts für Hygiene am Klinikum Nürnberg, präferiert trotzdem den Nasenabstrich für zuhause. Dabei müsse die Testperson gar nicht so weit in den oberen Bereich der Nase, wie es oft von Profis gemacht wird.

"Mittlerweile gibt es auch erste Daten und auch erste Hersteller, die sagen, dass der Nasenvorhof auch fast genauso gut geeignet ist wie hinten die Nasenrachenhinterwand. " Prof. Dr. Jörg Steinmann, Chefarzt des Instituts für Hygiene Klinikum Nürnberg

Die Berliner Charité hat das zusammen mit der Uniklinik Heidelberg in einer Untersuchung bestätigt. 146 Patienten wurde eine Probe entnommen und diese mit der PCR-Analyse untersucht. 40 davon wurden positiv getestet. Diese wiederum wurden von einem medizinischen Fachpersonal mit einem Schnelltest getestet: 34 davon wurden als positiv festgestellt. Beim Selbsttest erkannten sich 33 als infiziert. Der Tupfer musste dabei nur im vorderen Nasenbereich in zwei bis drei Zentimetern Tiefe für 15 Sekunden in kreisenden Bewegungen an den Innenwänden der Nase entlanggeführt werden.

Andere Möglichkeit: Gurgeln

Der Mikrobiologe und Virologe Andreas Ambrosch vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Regensburg präferiert den Gurgeltest. Der funktioniert mit einer genau vorgegebenen Menge an Wasser, mit der 30 Sekunden gegurgelt werden muss. Bis jetzt gab es nur Erfahrungen mit dem Gurgeltest als PCR-Test.

Das Entscheidende ist, dass ein Schnelltest für zuhause über den jetzt schon auf dem Markt vorhandenen Antigen-Test laufen müsste, also, dass Flüssigkeit auf ein Teststäbchen aufgetragen wird, das ähnlich aussieht wie ein Schwangerschaftstest und durch die Anzahl der Striche anzeigt, ob ein Test positiv oder negativ ist.

Ambrosch, der auch Mitglied einer Arbeitsgruppe zur Corona-Diagnostik der Deutschen Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin ist, zeigt aber, dass der Gurgeltest sehr wohl auch mit der Auswertung über einen Schnelltest funktioniert. Noch setzt er dafür ein spezielles Auslesegerät ein. Nun müssten nur noch Stäbchen entwickelt werden, die auch zuhause ein zuverlässiges Ablesen des Ergebnisses zulassen.

Schnelltests können keine PCR-Tests ersetzen

Der Unterschied zwischen einem Schnelltest und einem PCR-Test ist allerdings groß. Der entscheidende Faktor ist dabei, wann welcher Test anschlägt. Der PCR-Test ist sensibler, zeigt bereits eine geringe Anzahl der Viren eines Infektionsgeschehens an. Ein Schnelltest, egal von welcher Firma, reagiert erst bei einer relativ hohen Zahl an Erregern.

Der zuverlässigste Test ist und bleibt also die PCR-Analyse im Labor. Sie weist zu 99 Prozent eine Virusinfektion nach.

"Unsere Erfahrungen mit Schnelltests sind eigentlich ganz gut. Sie ersetzen von der Leistung keine PCR, aber sie haben so eine Sensitivität zwischen 70 und 85 Prozent. Also, für die schnelle Erkennung von Patienten von einer hohen Viruslast sind sie geeignet." Prof. Dr. Jörg Steinmann, Chefarzt des Instituts für Hygiene Klinikum Nürnberg

Die Medizinerin Claudia Denkinger von der Uni Heidelberg pflegt regelmäßig eine Liste über die Zuverlässigkeit dieser Schnelltests.

Das Bundesinstitut für Medizinprodukte und Arzneimittelsicherheit (BfArM) hat eine Liste aller zur Verfügung stehenden zertifizierten Schnelltests, die durch geschultes Personal durchgeführt werden dürfen, auf seiner Internetseite veröffentlicht.

Schnelltests beim Arzt kosten 50 Euro

In München werden Schnelltests für durchschnittlich 50 Euro bei Ärzten angeboten. In der Apotheke werden sie meist für rund zehn Euro verkauft, im Internet ab sechs Euro.

Der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, der Selbsttests befürwortet, hält es für wichtig, dass die Abgabe nur über Apotheken erfolgen dürfe, damit auch eine entsprechende Beratung stattfindet.