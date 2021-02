Corona-Selbsttest für zuhause: Wann kommt er?

Bei einem ersten Kratzen im Hals ein schneller Covid19-Test zuhause, um auf Nummer Sicher zu gehen – das wünschen sich viele. Vor allem angesichts der sich schnell ausbreitenden Coronavirus-Mutanten ist das zunehmend wichtig. Ein Schnelltest ist zwar lediglich eine Momentaufnahme, ob eine hohe Infektion vorliegt, mehr kann ein Schnelltest nicht leisten. Aber er gibt zumindest eine gewisse Sicherheit.

Gesundheitsminister Spahn will den Selbsttest

Bereits seit September spielt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit der Idee, dass auch zuhause Schnelltests durchgeführt werden sollten. Das Infektionsschutzgesetz besagt aber, dass Apotheken Corona-Tests nicht an Privatpersonen, sondern nur an Ärzte und Krankenhäuser verkaufen dürfen und dass die Entnahme nur durch ausgebildetes Personal durchgeführt werden darf.

Erst vor Kurzem vertrat der Minister erneut die Idee vom Schnelltest für zuhause in der Öffentlichkeit – doch das Gesetz, um das zu ermöglichen, wurde immer noch nicht geändert.

Grüne: Ministerium zu zögerlich

Die Grünen werfen Gesundheitsminister Spahn vor, die Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung zu zögerlich zu genehmigen. Grünen-Co-Chefin Baerbock sagte, Österreich habe bereits fünf Millionen dieser Schnelltests für die Schulen zugelassen. Sie nannte es unverständlich, dass in Deutschland Hersteller zweier solcher Produkte noch auf grünes Licht für ihren Genehmigungsantrag warten.

Konkret verlangte Baerbock, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine befristete Sonderzulassung ausspricht. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es dagegen, es gebe bislang keine Schnelltests, die für eine entsprechende Verordnung infrage kämen.

Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung nötig

Um einen Selbsttest für zuhause möglich zu machen, müsste die derzeitige Medizinprodukte-Abgabeverordnung geändert werden. Sie schreibt vor, an wen In-vitro-Diagnostika abgegeben werden dürfen.

In der Vergangenheit gingen manche Veränderungen ganz fix: Zum Beispiel wurde der Arztvorbehalt für die Durchführung von Schnelltests aufgehoben. Dann wurde erlaubt, dass Apotheken auch an Heime, Schulen und Obdachlosenunterkünfte Schnelltests abgeben dürfen. Auch, dass Apotheker und pharmazeutisches Personal Schnelltests durchführen dürfen, wenn sie eine Schulung erhalten haben, wurde bereits neu in die Verordnung eingearbeitet. Nur mit den Tests für zuhause dauert es.

Dabei unterstützen viele Wissenschaftler solche Tests durch eigene Untersuchungen. Der Schnelltest sei auch von Laien durchführbar, so ihr Ergebnis. Nur über die Methode gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige plädieren für den Selbst-Nasenabstrich, einige für den Selbst-Rachenabstrich, die dritte Gruppe für den Gurgeltest.

Abstrich aus der Nase wohl zuhause machbar

Prof. Dr. Jörg Steinmann, Chefarzt des Instituts für Hygiene am Klinikum Nürnberg, präferiert den Nasenabstrich für zuhause. Dabei müsse die Testperson gar nicht so weit in den oberen Bereich der Nase, wie es oft von Profis gemacht wird.

"Mittlerweile gibt es auch erste Daten und auch erste Hersteller, die sagen, dass der Nasenvorhof auch fast genauso gut geeignet ist wie hinten die Nasenrachenhinterwand. Also, dass der Nasenvorhof auch in Ordnung ist zum Abnehmen." Prof. Dr. Jörg Steinmann, Chefarzt des Instituts für Hygiene Klinikum Nürnberg

Die Berliner Charité hat das zusammen mit der Uniklinik Heidelberg in einer Untersuchung bestätigt. 146 Patienten wurde eine Probe entnommen und diese mit der PCR-Analyse untersucht. 40 davon wurden positiv getestet. Diese wiederum wurden von einem medizinischen Fachpersonal mit einem Schnelltest getestet: 34 davon wurden als positiv festgestellt. Beim Selbsttest erkannten sich 33 als infiziert. Der Tupfer musste dabei nur im vorderen Nasenbereich in zwei bis drei Zentimetern Tiefe für 15 Sekunden in kreisenden Bewegungen an den Innenwänden der Nase entlanggeführt werden.

Zum Artikel "Die wichtigsten Corona-Tests im Vergleich"

Andere Möglichkeit: Gurgeln

Der Mikrobiologe und Virologe Dr. Andreas Ambrosch vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Regensburg präferiert den Gurgeltest. Das funktioniert mit einer genau vorgegebenen Menge an Wasser, mit der 30 Sekunden gegurgelt werden muss.

Ambrosch, der auch Mitglied einer Arbeitsgruppe zur Coronadiagnostik der Deutschen Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin ist, lässt in dem Regensburger Krankenhaus bereits seit langem gurgeln, allerdings mit einer PCR-Analyse, auch um Grippepatienten nachzuweisen. Er meint, dass der Test mit Gurgelflüssigkeit genauso zuverlässig sei wie ein Abstrich in Mund oder Nase.

Schnelltest-Auswertung immer über Teststreifen

Die Auswertung bei Schnelltests - sowohl beim Gurgeln als auch beim Nasen- oder Rachenabstrich – erfolgt über ein Teststäbchen. Darauf wird die Flüssigkeit geträufelt und dann 15 bis 20 Minuten abgewartet. Erscheinen zwei Striche auf dem Stäbchen, dann ist der Getestete positiv. Erscheint nur ein Strich, hat er ein negatives Ergebnis und ist damit höchstwahrscheinlich coronafrei.

Über solche Teststreifen wird anhand bestimmter Virusproteine, wie bei einem Schwangerschaftstest, eine Infektion nachgewiesen.

Schnelltests können keine PCR-Tests ersetzen

Der Unterschied zwischen einem Schnelltest und einem PCR-Test ist allerdings groß. Der entscheidende Faktor ist dabei, wann welcher Test anschlägt. Der PCR-Test ist sensibler, zeigt bereits eine geringe Anzahl der Viren eines Infektionsgeschehens an. Ein Schnelltest, egal von welcher Firma, reagiert erst bei einer relativ hohen Zahl an Erregern.

Der zuverlässigste Test ist und bleibt also die PCR-Analyse im Labor. Sie weist zu 99 Prozent eine Virusinfektion nach.

"Unsere Erfahrungen mit Schnelltests sind eigentlich ganz gut. Sie ersetzen von der Leistung keine PCR, aber sie haben so eine Sensitivität zwischen 70 und 85 Prozent. Also, für die schnelle Erkennung von Patienten von einer hohen Viruslast sind sie geeignet." Prof. Dr. Jörg Steinmann, Chefarzt des Instituts für Hygiene Klinikum Nürnberg

Die Medizinerin Claudia Denkinger von der Uni Heidelberg pflegt regelmäßig eine Liste über die Zuverlässigkeit dieser Schnelltests.

Das Bundesinstitut für Medizinprodukte und Arzneimittelsicherheit (BfArM) hat eine Liste aller zur Verfügung stehenden zertifizierten Schnelltests, die durch geschultes Personal durchgeführt werden dürfen, auf seiner Internetseite veröffentlicht. Auch Schnelltests für zuhause müssten zertifiziert werden – doch bis jetzt hat dies noch keine Firma gemacht.

Schnelltests beim Arzt kosten 50 Euro

In München werden Schnelltests für durchschnittlich 50 Euro bei Ärzten angeboten. In der Apotheke werden sie meist für rund zehn Euro verkauft, im Internet ab sechs Euro – allerdings nicht an Privatpersonen.

Der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, der Selbsttests befürwortet, hält es für wichtig, dass die Abgabe nur über Apotheken erfolgen dürfe, damit auch eine entsprechende Beratung stattfindet.