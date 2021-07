Corona-Schulden: Kommt die große Inflation? Possoch klärt!

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind viele Menschen, ja ganze Berufsbranchen in ihrer Existenz bedroht. Um all den Betroffenen in Deutschland helfen zu können, haben Bund, Länder und Kommunen enorme Schulden aufgenommen – bis 2022 sollen es rund 650 Milliarden Euro sein, so die Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Doch auch wenn damit zunächst einmal vielen geholfen werden konnte, die Angst vor hohen Schulden ist in Deutschland historisch gewachsen, so Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, im neuen „Possoch klärt“ (Video unten).

„In unserer Geschichte im letzten Jahrhundert hat es ja gleich mehrere Staatsbankrotte gegeben, und jedes Mal wurde auch die Währung ruiniert. Und das hat viele Menschen sehr, sehr hart getroffen. Viele haben da alles verloren, vor allem die kleinen Sparer.“ Clemens Fuest, VWL-Professor an der LMU München

Corona-Schulden: Droht die große Inflation?

Einer der wichtigsten Gläubiger bei den Corona-Schulden ist für Deutschland die Europäische Zentralbank (EZB). Im Austausch zu deutschen Staatsanleihen leiht sie nämlich frisch gedrucktes Geld mit aktuell niedrigen Zinsen. Und auch wenn mit den vielen neuen zusätzlichen Euro zunächst Corona-Hilfen gezahlt werden können, am Ende könnten sie ein Problem verursachen, nämlich eine steigende Inflation in Deutschland.

Denn die Rechnung ist recht einfach: Je mehr neues Geld die EZB auf den Markt bringt, desto mehr Geld ist auch im Umlauf. Im schlimmsten Fall so viel Geld, dass es an Wert verliert. Die Folge: Alltagsprodukte wie Nahrung oder Kleidung könnten deutlich teurer werden, weshalb wiederum Löhne nach oben angepasst werden müssten - der Beginn einer Lohn-Preis-Spirale, die im schlimmsten Fall eine Hyperinflation verursachen kann.

Vertrauen: Die stärkste Waffe gegen Inflation

Ob und inwiefern dieses Horrorszenario wirklich in Deutschland eintreffen kann, erklärt Clemens Fuest im neuen „Possoch klärt“ (Video unten). Für den Professor für Volkswirtschaft ist jedoch eines entscheidend: Im Kampf gegen eine steigende Inflation und die damit einhergehende Entwertung des Euros braucht es Vertrauen.

„Wenn alle glauben, dass Geld etwas wert ist, dann ist es auch was wert. Dann kriegt man was dafür. Dann kann man umtauschen. Dann steigen die Preise auch nicht. Und dann kommt es auch nicht so sehr darauf an, wie viel Geld jetzt zur Verfügung gestellt ist.“ Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts

Inflation wegen Ressourcenknappheit?

Inflation macht sich allerdings nicht nur bemerkbar, wenn zu viel Geld im Umlauf ist. Auch eine Knappheit an Ressourcen kann Preise in die Höhe steigen lassen und dadurch den Wert des Geldes mindern. Häuslebauer erleben das aktuell besonders wegen der aktuellen Knappheit an Holz. Zudem gibt es aufgrund eines weltweiten Mangels an Computerchips Lieferengpässe bei elektronischen Waren, was die Preise am Schwarzmarkt ansteigen lässt.

Kann diese Ressourcenknappheit eine Inflation in Deutschland begünstigen? Droht uns aufgrund der Corona-Krise gar eine Hyperinflation wie einst 1923? Und wie beeinflussen die enormen Corona-Schulden unsere Zukunft?

Possoch klärt!