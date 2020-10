vor 37 Minuten

Corona-Schnelltest: Die Hoffnung auf Normalität? Possoch klärt!

Der Antigen-Schnelltest liefert ein Ergebnis in 15 Minuten. Ist das die Lösung für unsere Probleme mit dem Virus? Ein schneller Test und dann ab zur Oma, in den Club oder den Flieger? Was es mit den Corona-Schnelltests auf sich hat: Possoch klärt!