Corona-Risiko: Teil-Lockdown hat die Älteren kaum geschützt

Die 7-Tage-Inzidenz in den höheren Altersgruppen stark an und mit etwas Verzögerung erhöhten sich entsprechend die Todeszahlen, wie in der Grafik weiter oben zu sehen war. Am Verlauf der Inzidenzwerte hier lässt sich vor allem auch gut erkennen: Der seit Anfang November verhängte Teil-Lockdown führte in allen Altersgruppen zumindest zu einer Stabilisierung der Fallzahlen – außer in den drei höchsten Altersgruppen. Hier ist der Anstieg ungebrochen.

Maßnahmen im Teil-Lockdown waren nicht zielgerichtet

Laut Göran Kauermann, der als Teil eines Statistik-Forschungsteams an der LMU München die Corona-Daten analysiert, lässt sich aus dieser empirischen Beobachtung schließen: Die im Teil-Lockdown ergriffenen Maßnahmen konnten das Infektionsgeschehen in Deutschland teilweise eindämmen – allerdings nicht bei den Ältesten.

Jetzt muss man kritisch hinterfragen: Waren die Maßnahmen ausreichend auf das Ziel ausgerichtet, diese besonders vulnerable Bevölkerungsgruppe zu schützen? - Statistiker Göran Kauermann.

Er zweifle daran, dass etwa eine nächtliche Ausgangsbeschränkung da einen großen Effekt gehabt habe.

Auch mit Blick auf die verschärften Maßnahmen stellt sein Team in einem Bericht infrage, „ob die neusten verschärften Einschränkungen, die primär auf die unter 85-Jährigen abzielen, zielführend sein können, um die vulnerable und hochbetagte Bevölkerung zu schützen bzw. wie lange es dauert, bis die Effekte einer generellen Senkung des Infektionsdrucks in dieser Bevölkerungsgruppe sich auswirken.“

Schutz in Alten- und Pflegeheimen besonders wichtig

Aufgrund dieser Entwicklung seien laut Kauermann besonders Maßnahmen wie der Schutz in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen wichtig. Diese sind seit Beginn der Pandemie immer wieder zu Infektionsherden geworden. Im Teil-Lockdown durften dennoch weiterhin Besucher empfangen werden, die Bundesländer hatten unterschiedliche Regelungen. Tests für Personal und Bewohner wurden nur als Ziel formuliert. Viele Pflegerinnen und Pfleger berichten von einer durch die Pandemie noch dünneren Personaldecke und Arbeitsbedingungen am Belastungslimit. Bei den mobilen Pflegediensten und in der Tagespflege ist die Lage ähnlich.

Erst seit Beginn des „harten“ Lockdown am 16. Dezember sind etwa in Bayern Besuche in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen nur mit einem vorher durchgeführten negativen Corona-Schnelltest erlaubt. Das Personal muss sich an zwei verschiedenen Tagen der Woche testen lassen.

Auch Kontaktbeschränkungen sollen ältere Mitmenschen schützen

Auch die verschärften Kontaktbeschränkungen haben laut Bund und Ländern dezidiert das Ziel, die Älteren zu schützen. Aber hier sei nach wie vor das Verantwortungsbewusstsein der Menschen der entscheidende Faktor. Bundeskanzlerin Angela Merkel appellierte am 9. Dezember noch einmal dringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, diese Regeln ernst zu nehmen: "Wenn wir jetzt zu viele Kontakte vor Weihnachten haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, das sollten wir nicht tun."