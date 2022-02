Corona-positiv: Sollte ich mich von meinem Kind isolieren?

Wer Corona hat, muss sich isolieren. Das klingt einfach. In der Praxis zeigen sich aber schnell Tücken, zum Beispiel in Familien.

Grundsätzlich empfiehlt das Bundesgesundheitsministerium Coronapositiven, so wenig Kontakt wie möglich zu anderen im Haushalt zu haben. Wer krank ist, so der Vorschlag, sollte in einem separaten Zimmer bleiben und alleine essen.

In Alltagshandlung übersetzt könnte das beispielsweise heißen: Ein infizierter Sechsjähriger sollte sich tagelang von seiner gesunden Familie isolieren oder, auf die Spitze getrieben, ein krankes Elternteil sollte in Isolation darauf setzen, dass sich sein Kind selbst versorgt.

Quarantäne für Kinder psychisch belastend?

Das klinge nicht nur schwer realisierbar bis utopisch, so eine Situation könne Kinder im Einzelfall auch sehr belasten, sagt Gerd Schulte-Körne. Der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni München meint damit vor allem Kinder, die auffällig ängstlich sind, etwa, weil sie sich schon immer besondere Sorgen um die Gesundheit der Eltern gemacht haben. Auch depressive Kinder oder welche, die unter Trennungsängsten leiden, könnten in einer Quarantäne statt Isolation eher Zuwendung brauchen.

Es sei abzuwägen und oft könne auch der Infektionsschutz schwerer wiegen, so der Klinikdirektor. "Man kann nicht generell sagen, Quarantäne bedeutet für die Kinder eine psychische Belastung", berichtet Schulte-Körne aus seiner klinischen Erfahrung. Es komme zudem auch auf das Alter an. Bereits Kinder im Grundschulalter könnten Quarantäne-Situationen einordnen und verstehen. Außerdem könne Alltag in der Isolation auch spannend gestaltet werden, wenn Kinder zum Beispiel Medien nutzen dürften, so Schulte-Körne.

Keine Isolation für geboosterten Kontakt

Seit der Omikron-Variante zeigt sich, dass zum Beispiel geboosterte Eltern auch von Gesundheitsbehörden nicht mehr als große Gefahr für das Infektionsgeschehen angesehen werden. Schließlich müssen sie nicht mehr in Quarantäne, wenn sie Kontaktperson sind, also beispielsweise Kontakt zu ihrem Corona-positiven Kind haben.

Da aber bislang noch nicht einmal jedes fünfte Kind in Deutschland gegen Corona geimpft ist, bedeutet es umgekehrt oft das Gegenteil: Wenn ein Elternteil krank ist, darf das Kind trotzdem nicht direkt weiter in die Kita oder zur Schule. Denn wenn es nicht bereits seit drei Monaten geimpft oder genesen ist und auch nicht geboostert, dann muss es als Kontaktperson von Coronapositiven in Quarantäne.

Raus aus der Quarantäne geht es für sie erst nach frühestens fünf Tagen wieder und auch nur, wenn das Kind bis dahin gesund geblieben und der PCR- oder Schnelltest negativ ist. Ohne Test und vorherige Symptome können Kontaktpersonen erst nach zehn Tagen die Quarantäne verlassen.

Familien-Quarantäne kann hilfreich sein

Einzelne Familienmitglieder isolieren? "Prinzipiell spricht nichts dagegen", sagt Schulte-Körne, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wer sich unsicher ist, etwa weil das Kind noch klein ist oder unter Ängsten leidet, so Schulte-Körne, der könne sich auch überlegen, als ganze Familie in Quarantäne zu gehen und die Zeit gemeinsam durchzustehen.