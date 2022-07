Das Zusammenspiel von Covid und der Influenza, der Virusgrippe, war zu Beginn der Pandemie noch unklar. Und man war in Sorge, dass mit zwei Viruskrankheiten das Immunsystem sehr stark geschwächt werden könnte. Jetzt gibt es aber neue Erkenntnisse: Interessanterweise sind Corona-Patienten weniger anfällig für Sekundärinfektionen mit anderen Erregern als man am Anfang befürchtet hatte.

Bei Omikron-Variante kein Antibiotika nötig

Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Klinikums Rechts der Isar in München erinnerte daran, dass im ersten Jahr von Corona die Sorge groß war, dass mehrere Atemwegserreger zusammentreffen könnten und Kombinationsinfektionen verursachen. Aber bei Sars-Cov-2, schienen bakterielle wie virale Superinfektionen kaum eine wesentliche Rollen zu spielen. Am Anfang seien noch 9 von 10 Patienten Antibiotika-therapiert mit Covid. Heute in der Omikronwelle sei das nicht mehr nötig.

Interferon als Immunabwehr und aktiv gegen Viren

Umgekehrt tritt dieser Effekt womöglich sogar noch verstärkt auf. Bei Laborhamstern haben Infektionen mit Influenza eine Infektion mit Corona sogar unterdrückt: Die Hamster wurden künstlich angesteckt, hatten sie vorher oder gleichzeitig auch Influenzaviren bekommen, vermehrten sich die Corona-Viren deutlich schlechter. Die Hamster bildeten mehr Interferon, ein Eiweiß, das zur angeborenen Immunabwehr gehört und vor allem gegen Viren aktiv wird.

Keine Experimente mit absichtlicher Ansteckung - Ausgang kann tödlich sein

Ganz überraschend kommt das aber auch nicht. Denn es gibt es tatsächlich häufiger, dass Erreger, den Wirt so beeinflussen, dass die Bedingungen für das Wachstum dieses spezifischen Virus am besten sind. Und bei anderen Erregern aber nicht so gut wachsen können. Also wer zuerst im Körper war, macht es der nachfolgenden "Konkurrenz" schwierig. Ob sich daraus nun Behandlungsmöglichkeiten gegen das Coronavirus ergeben, ist unklar. Alle Experten raten aber massiv davon ab, zu versuchen, sich womöglich absichtlich die Grippe zu holen, um von dem – bislang bei Hamstern beobachteten Effekt – zu profitieren. Schließlich kann auch die Influenza tödlich ausgehen.