Corona-Pandemie: Was können Antigen-Schnelltests?

Der Standard bei der Suche nach dem SARS-CoV-2-Virus ist bisher der PCR-Test. Mithilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) wird das Erbgut des Virus vervielfältigt und kann dann nachgewiesen werden.

Ein Antigen-Schnelltest weist hingegen spezielle Protein-Bausteine von SARS-CoV-2 nach. Als Probe wird wie bei einem PCR-Test ein Abstrich aus dem Nasenrachenraum genommen. Der Antigentest liefert jedoch bereits nach 15 bis 20 Minuten ein Ergebnis. Ein PCR-Test dauert dagegen Stunden und muss in einem Fachlabor durchgeführt werden. Der Transport der Proben dorthin kostet zusätzlich Zeit.

Einsatz von Schnelltests zunächst in Pflegeheimen und Arztpraxen

Corona-Schnelltests bieten sich wegen ihrer Schnelligkeit und einfachen Handhabung für Einrichtungen ohne eigenes Labor an, zum Beispiel Pflegeheime oder Arztpraxen. Für einen Test daheim sind die derzeit auf dem Markt befindlichen Antigen-Schnelltests hingegen nicht geeignet. Auch Schnelltests müssen von medizinischen Fachkräften, die dafür geschult sind, durchgeführt werden.

Derzeit werden bis zu 1,5 Millionen Testkits pro Woche hergestellt, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am 14. Oktober im ARD-Morgenmagazin. Diese sollten aber zunächst in den am stärksten gefährdeten Bereichen der Bevölkerung eingesetzt werden. Spahn zeigte sich aber zuversichtlich, dass "von Woche zu Woche" mehr Tests verfügbar würden.

Schnelltests günstiger als PCR-Tests

Antigen-Schnelltests sind günstiger als PCR-Tests, kosten im massenhaften Einsatz aber trotzdem sehr viel Geld. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte führt eine Liste mit Schnelltests, deren Kosten der Bund erstattet. Darunter sind auch Tests der Unternehmen Abbott, Siemens und Roche, die nach eigenen Angaben Test-Sets ausliefern oder dies ab Anfang November tun wollen.

Das Bayerische Gesundheitsministerium hat sich bereits Kaufoptionen für zehn unterschiedliche Schnelltesttypen bei drei Herstellern gesichert.