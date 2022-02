Corona-Pandemie: Warum wissen wir noch so wenig? Possoch klärt!

Wir haben Impfstoffe, Lockdown-Strategien und auch ein einigermaßen funktionierendes Testsystem. Aber was fehlt? Die richtigen und wichtigen Daten. Denn diese können helfen, Krankheiten zu besiegen. Doch da haben wir in Deutschland ein echtes Problem: Die schlechte Corona-Datenlage hat neulich auch der Expertenrat der Bundesregierung zu Covid-19 kritisiert. Mit der Frage, warum wir in Deutschland nach wie vor so eine schlechte Datensituation haben, beschäftigt sich die neue Folge "Possoch klärt" (Video unten).

Deutschland hinkt beim Datenmanagement viele Jahre hinterher, sagt Thorsten Lehr. Er ist Professor für Klinische Pharmazie und Corona-Modellierer an der Universität des Saarlands. Selbst an hochspezialisierten Krankenhäusern und Universitätskliniken arbeiteten Mitarbeiter "noch mit ausgedruckten und mit Tesa verhafteten Excel-Listen", sagt Lehr: "Man fragt sich wirklich, wie so etwas in Deutschland passieren kann." Die elektronische Patientenakte fehlt ihm zufolge ebenfalls, um Informationen herauslesen zu können. Das haben Lehr zufolge andere Länder wie die Niederlande, Großbritannien oder Dänemark viel besser hinbekommen.

Föderalismus hindert gute Datenanalyse

Wie kann es sein, dass wir hier immer noch so ein enormes Datenproblem haben? Es fehle zum Beispiel einheitliche Software zur Datenerfassung- und analyse, kritisiert der leitende Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Gérard Krause: "Es ist von vielen sicherlich unterschätzt worden, wie lange sich diese Pandemie hinziehen würde." Die Überlegung zu einem neuen Datenverarbeitungssystem habe es gegeben. Doch der Aufwand, Nutzen und die rechtzeitige Fertigstellung seien angezweifelt worden: "Und man ist dann schnell zu einem Ergebnis gekommen: Nein, die Pandemie ist bis dahin schon wieder vorbei." Das sei eine massive Fehleinschätzung gewesen.

Aber: Mitten in einer Krise ein fundiertes neues System aufzubauen, das sei zu viel verlangt, sagt Krause. Die Beteiligten an einem solchen System hätten während der Pandemie alle Hände voll zu tun und seien völlig überarbeitet. "Ich glaube, dass man da ein bisschen fair sein sollte gegenüber der Politik und den eigentlichen Entscheidungsträgern", meint er.

Zahlen zur Hospitalisierung nicht verlässlich

Das ändert natürlich nichts daran, dass viele Informationen zur Corona-Lage fehlen oder die Qualität nicht stimmt. Im Moment gebe es zum Beispiel viele Probleme mit den Hospitalisierungszahlen, sagt der Experte für Corona-Prognosen, Thorsten Lehr. Sie würden zum einen viel zu spät erfasst, zum anderen wisse bei Covid-Patienten keiner genau, warum sie eigentlich ins Krankenhaus kämen. Die Patienten seien zwar mit Covid im Krankenhaus, sagt Lehr: "Aber ist der Grund dafür, dass sie sich das Bein gebrochen haben, oder weil sie eine Lungenentzündung haben?" Der Grund für den Krankenhausaufenthalt sei unklar. Da seien insgesamt viele Dunkelfelder, die ein großes Problem darstellten.

Doch diese Dunkelfelder können entscheidend sein. Die Zahl der Corona-Neuaufnahmen in Krankenhäusern soll eigentlich der neue Leitwert der Pandemie sein. Das hat die Bundesregierung bereits im vergangenen Herbst beschlossen. Das von Lehr angesprochene Problem mit dem Zeitverzug zeigt sich auch in den Zahlen. So, wie in Deutschland diese Daten erfassen werden, hängen sie zwei Wochen oder mehr hinterher. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen den tagesaktuellen und den nachgemeldeten Zahlen, wie in der Grafik zu sehen ist.