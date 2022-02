Freiheit oder Solidarität in der Pandemie? Eine Frage der Ethik

Wer hat die Diskussionen seit Corona nicht schon geführt: Was ist wichtiger? Freiheit, Selbstbestimmung, Sicherheit oder Solidarität? Eine mögliche Antwort: das richtige Verhältnis zwischen allem.

Moralische Konflikte sind an sich nicht neu, meint die Medizinethikerin Prof. Alena Buyx vom Institut der Geschichte und Ethik der Medizin an der Technischen Universität München (TUM). Normalerweise sind sie aber nicht so offenkundig wie seit der Corona-Pandemie. Momentan verhandelt die Gesellschaft "in Echtzeit und in Farbe" was als moralisch richtig gilt und wie ethische Kategorien in einer guten Balance stehen.

Grundfeste: Freiheit, Autonomie und Gerechtigkeit

Ethische Kategorien wie Freiheit, Autonomie und Gerechtigkeit sind Grundfeste, die es gibt, seitdem Menschen kommunizieren. Aber wie sie jeweils aktuell moralisch empfunden und angewendet werden, das handelt eine Gesellschaft immer wieder neu aus. "Moralische Prinzipien verändern sich als solche nicht kurzfristig. Und auch die Argumente, die sich aus diesen Prinzipien ableiten, sind in der ethischen Diskussion teils seit Jahrhunderten die gleichen."

Aber verändert sich eine bestimmte konkrete Situation, dann könne sich aus der Anwendung der Argumente auf diese Situation eine andere ethische Einschätzung oder Schlussfolgerung ergeben, sagt Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Sie fragt: "Was ist in der Pandemie ethisch zulässig, was nicht?" Sie stellt fest: Ethikerinnen und Ethiker kommen jetzt manchmal zu anderen Einschätzungen als zu Beginn der Pandemie. Die gleichen moralischen Argumente und Prinzipien werden angewendet, aber eben auf eine veränderte Situation.

Beispiel Sterbehilfe: richtig oder moralisch verwerflich?

Früher hielt man Sterbehilfe meistens für moralisch falsch. Inzwischen ändert sich die Meinung der meisten Deutschen dazu, weil sich die Lebensbedingungen geändert haben. Zum einen ist der Tod stärker unter menschliche, insbesondere medizinische Kontrolle geraten. Früher sind viele Menschen mit schweren Krankheiten oder nach Unfällen einfach verstorben. Heute können sie mit den Mitteln der Medizin gerettet werden, aber sie leben teilweise mit körperlichen Zuständen, die individuell sehr belastend und schwierig sein können.

Zum anderen leben heute Menschen deutlich länger. Medizinethikerin Buyx: "So kommt es, dass ethische Prinzipien, wie zum Beispiel Selbstbestimmung oder Fürsorge, anders ausgelegt oder gewichtet werden als beispielsweise vor hundert Jahren." Deswegen geben Philosophen und Ethikerinnen heutzutage auch andere Empfehlungen, wann und wie Sterbehilfe erlaubt sein sollte.

Beispiel Corona: Sachlage ändert sich immer wieder

In der Corona-Pandemie habe sich der Sachstand mehrmals verändert und das führe zu einer veränderten ethischen Einschätzung zum Beispiel zur gerechten Lastenverteilung - und zum Verhältnis von Freiheit und Gesundheitsschutz, so Buyx. Neue ansteckendere Mutationen haben sich entwickelt - anders als im Sommer 2020 erhofft - die sehr hohe Raten von Immunität erfordern, um nicht immer wieder gefährliche Infektionswellen zu erleben. Und die Erwartung vieler Experten und Expertinnen, dass sich die allermeisten Menschen impfen lassen würden, hat sich nicht erfüllt.

Obwohl der Deutsche Ethikrat sich in der Frage der Impfpflicht mit den gleichen Prinzipien beschäftigt, ist seine Empfehlung für eine Impfpflicht jetzt eine andere als zu Beginn der Pandemie: Er empfiehlt mehrheitlich eine Ausweitung über die einrichtungsbezogene Impfpflicht hinaus.

Medizinethikerin Buyx: "Haben als Gesellschaft ethisch dazugelernt."

In der nächsten Zeit würden wir viel damit zu tun haben, die negativen gesellschaftlichen Effekte auch in der Diskussionslage, im öffentlichen Gesprächsklima wieder zu verbessern, so die Münchner Medizinethikerin, um wieder wohlwollender und aufmerksamer miteinander zu sprechen und zuzuhören.

Aber gleichzeitig würden wir auch erfahren, dass wir viel gelernt hätten, auch darüber, wie wir als Gesellschaften schwierige Fragen aushandeln und lösen. "Dieses Ausloten des gemeinsamen ethischen Korridors ist anstrengend und belastend, aber auch wichtig und unvermeidbar für eine Gesellschaft," so Buyx.