Coronavirus: Omikron und die ansteckenderen Untervarianten

Bis Ende 2021 dominierte die Delta-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2. Anfang 2022 wurde sie rasch von der ansteckenderen Variante Omikron verdrängt, genauer: von deren Untervariante BA.1. Diese wurde wiederum innerhalb weniger Wochen von der noch ansteckenderen Untervariante BA.2 abgelöst. In den letzten Monaten haben Wissenschaftler weitere Omikron-Untervarianten identifiziert, die noch infektiöser sind als BA.2. Sie können den Immunschutz, den eine Impfung, eine vorangegangene Coronavirus-Infektion oder eine Kombination aus beidem bietet, noch besser umgehen als Omikron BA.1 und BA.2.

Mutationen sorgen für höhere Übertragbarkeit

In Südafrika sorgten in den vergangenen Wochen die Untervarianten BA.4 und BA.5 für stark ansteigende Fallzahlen. Inzwischen werden dort jedoch bereits wieder weniger Infektionen gezählt.

In den USA dominiert hingegen eine andere Subvariante: Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden Mitte Mai bei fast der Hälfte der Infektionen die Subvariante BA.2.12.1 festgestellt. Diese basiert auf BA.2, hat aber zusätzliche Mutationen im Spike-Protein. Eine dieser Mutationen haben auch die Untervarianten BA.4 und BA.5. Sie ist vermutlich für die höhere Übertragbarkeit der drei Untervarianten verantwortlich.

Anteil der Untervarianten BA.4 und BA.5 nimmt in Deutschland langsam zu

In Deutschland dominiert weiterhin die ursprüngliche Subvariante BA.2. Der Anteil von BA.5 wächst aber langsam. Für die erste Mai-Woche meldete das Robert Koch-Institut einen Anteil von 1,4 Prozent bei den gemeldeten Coronavirus-Infektionen. Das gilt auch für BA.4, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. In Südafrika haben diese beiden Subvarianten die Infektionszahlen in die Höhe schnellen lassen.

Das muss in Deutschland aber nicht genauso sein, auch wenn der Anteil der Infektionen mit BA.4 und BA.5 weiter steigen sollte. In Südafrika hatte sich BA.2 nie weit verbreitet. Für die letzte Welle dort war die Untervariante BA.1 verantwortlich. Diese Welle liegt aber schon einige Monate zurück. Bei vielen Menschen, die sich damals infiziert haben, hat der Schutz vor Ansteckung offensichtlich schon wieder nachgelassen. In Deutschland gehen die Infektionszahlen erst in den letzten Wochen langsam nach unten. Hier sind also vermutlich noch viele vor einer erneuten Infektion geschützt.