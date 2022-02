FAQ: Was mache ich, wenn ich Corona-Symptome habe?

Eine Erkältung oder doch Corona? Im Winter zirkulieren zahlreiche Viren. Beides sind ansteckende Atemwegsinfektionen. Gerade wenn die Symptome bei Covid-19 mild sind, ist es nicht immer einfach, sie von denen eines Schnupfens zu unterscheiden. Wir klären, was man beim Testen beachten muss und wer den sicheren PCR-Test bezahlt.

Was muss ich beim Selbsttest beachten, damit er möglichst aussagekräftig ist?

Bei typischen Corona-Symptomen wie zum Beispiel Husten, Fieber und Schnupfen greifen die meisten zunächst zum Selbsttest zuhause. Bei deren Zuverlässigkeit gibt es große Unterschiede. Das Paul-Ehrlich-Institut hat verschiedene Antigenschnelltests analysiert und miteinander verglichen: Die Ergebnisse der jeweiligen Tests sind hier zu finden. Zudem hilft auch eine von privaten Initiatoren erstellte Internetseite dabei, festzustellen, ob Ihr Schnelltest eine Infektion zuverlässig erkennt.

Neben der Zuverlässigkeit des Tests, ist es außerdem wichtig, ihn richtig auszuführen. Wie Sie sich selbst richtig mit einem Schnelltest zu Hause testen und wie zuverlässig die Tests bei der Omikron-Variante sind, ist hier zusammengefasst.

Vor dem Testen beachten:

Der Konsum von Softdrinks und Fruchtsäften unmittelbar vor dem Test kann zu einem falsch-positiven Testergebnis führen. Das haben Wissenschaftler der Universität Liverpool in einer Studie herausgefunden. Auch Zahnpasta steht im Verdacht, das Testergebnis wegen des Mentholgehalts zu verfälschen. Eindeutig erwiesen ist das allerdings noch nicht.

30 Minuten vor dem Test sollte man sicherheitshalber

nichts essen

nichts trinken

keinen Kaugummi kauen

nicht die Zähne putzen

nicht rauchen

Außerdem rät das Bundesgesundheitsministerium: Den Schnelltest am besten morgens direkt nach dem Aufstehen durchzuführen, da die Viruslast dann am höchsten ist.

So wird der Nasenabstrich korrekt durchgeführt:

Den Abstrichtupfer in beide Nasenlöcher langsam jeweils ca. 2,5 cm einführen und dabei keinen Druck ausüben.

Den Tupfer jeweils über die Dauer von etwa 15 Sekunden drei- bis viermal drehen und dabei über die Nasenschleimhaut führen.

So wird der Rachenabstrich korrekt durchgeführt:

Zunge mit Spatel herunterdrücken.

Tupfer unter Drehen kräftig an der Rachenwand entlang streichen, dabei weder den Zungengrund noch den weichen Gaumen berühren.

Was mache ich bei einem positiven Selbsttest?

Ist der Test positiv und haben Sie Corona-typische Symptome, ist angesichts der aktuell hohen Zahlen eine Infektion wahrscheinlich. Das Wichtigste dann: Kontakte vermeiden und sich sofort zuhause isolieren, um das Virus nicht weiterzugeben. Außerdem sollte man den Hausarzt kontaktieren. Denn wer Symptome hat, kann laut bayerischem Gesundheitsministerium bei einem Arzt oder einer Ärztin weiterhin einen PCR-Test machen lassen, dessen Kosten von den Krankenkassen übernommen wird. Auch bei einem positivem Selbsttest ohne Symptome ist das grundsätzlich möglich. Ob ein PCR-Test notwendig ist, entscheidet jedoch jeweils der Arzt oder die Ärztin.

Was muss ich bei einem Antigen-Schnelltest bei einer der offiziellen Teststationen beachten?

Antigen-Schnelltests werden an den verschiedensten Stellen in Bayern angeboten, beispielsweise in Apotheken, in freien Teststationen oder auch in Arztpraxen. Laut bayerischer Testverordnung sind die von geschultem Personal durchgeführten Schnelltests in Apotheken und freien Teststationen aber nur für asymptomatische Personen vorgesehen. Viele dieser Teststationen und Apotheken lassen sich deshalb vor dem Test versichern, dass die zu testende Person symptomfrei ist.

Bei Symptomen zum Arzt, nicht in die Apotheke oder sonstige Teststationen

Wer Symptome hat, sollte den Test am besten nach telefonischer Absprache mit einem Arzt oder einer Ärztin in der Arztpraxis durchführen. Ob dann ein Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test sinnvoll ist, entscheidet der jeweilige Arzt oder die jeweilige Ärztin. Laut Christian Pfeiffer, Vorstandsmitglied des Bayerischen Hausärzteverbandes, habe sich diese Trennung in symptomatische und asymptomatische Patientinnen und Patienten bislang bewährt.

Wann bekomme ich eine kostenlosen PCR-Test bei einer Teststation?

Seit dem Wochenende reicht die rote Corona-Warn-App nicht mehr aus, um einen kostenlosen PCR-Test zu bekommen. Ein PCR-Test wird nur dann gemacht, wenn ein positiver Antigenschnelltest aus einer Teststation vorliegt. Bei Diagnose und Auswertung der PCR-Tests werden künftig Risikopatienten, Personen aus den Bereichen Pflege, Eingliederungshilfe, häusliche Pflege und Personen aus dem medizinischen Bereich bevorzug. Auch sie müssen aber zunächst einen positiven Antigen-Schnelltest haben. Ziel der neuen Regel sei es, die Labore zu entlasten.

Wegen Symptomen PCR-Test auf eigenen Wunsch - übernimmt die Krankenkasse die Kosten?

Wer über Corona-Symptome klagt, ein negatives Schnelltest-Ergebnis bekommt, aber sichergehen will, ob es doch eine Corona-Infektion ist, kann bei manchen Testanbietern für Preise zwischen 80 und 120 Euro ein PCR-Test durchführen lassen. Ist das Ergebnis positiv, ist dies dennoch keine Leistung der Krankenkasse. Die PCR-Testkosten übernehmen die Kassen nur, wenn ein PCR-Test von einem Arzt oder einer Ärztin als notwendig eingestuft wurde.