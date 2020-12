Corona-Medikament: Forschung hofft auf Protease-Hemmer

Auf der Suche nach einem Corona-Medikament setzt die Wissenschaft große Hoffnung auf einen Wirkstoff, mit dem die Zellvermehrung der Corona-Viren gestoppt werden kann. Die Virologin Meike Dittmann, die in einem Hochsicherheitslabor der University School of Medicine in New York arbeitet, testet dazu einen ganz bestimmten Protease-Hemmer.

Protease-Hemmer stoppt Vermehrung

Die Protease bei Coronaviren habe eine absolute Schlüsselrolle bei der Vermehrung dieser Viren, sagt Dittmann in der Sendung "Thema des Tages" auf B5 aktuell. Wenn man diesen ganz frühen Schritt stoppe, werde das Virus daran gehindert, Kopien von sich herzustellen. Nötig dafür sei, ein spezielles Enzym auszuschalten.

Wichtig sei zudem, dass ein solcher Protease-Hemmer ganz am Anfang einer Infektion eingesetzt werde. Dittmann erklärt, dass sich das Virus genau zu diesem Zeitpunkt vermehrt. Dieses Fenster dürfe man nicht verpassen.

Nebenwirkungen fast ausgeschlossen

Die Protease des Virus unterscheide sich zudem deutlich von der des Menschen, erklärt die Virologin weiter. Somit würde der Hemmstoff mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in menschliche Zellen eindringen, glaubt die 41-Jährige Wissenschaftlerin, die ursprünglich am Robert Koch-Institut in Berlin geforscht hat. Unerwünschte Nebenwirkungen würden so kaum auftreten.

Behandlung nur in der Klinik möglich

Der Nachteil: Die Substanz muss gespritzt werden. Zudem müsse die intravenöse Verabreichung im Krankenhaus geschehen, voraussichtlich über mehrere Tage hinweg, erklärt Dittmann. Bis eine Pille gegen das Coronavirus tatsächlich auf den Markt kommt, werde es noch dauern.