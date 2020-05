29.05.2020, 15:23 Uhr

Corona: Lockern wir uns in eine zweite Welle? Possoch klärt!

Die Bundesländer lockern die Corona-Maßnahmen immer mehr. Die Infektionszahlen würden es hergeben. Gleichzeitig gibt es Ausbrüche in einem Restaurant in Leer und nach einem Gottesdienst in Frankfurt. Riskieren wir so eine zweite Welle? Possoch klärt!