Corona-Krise: Exit-Strategien der Wissenschaft

Wissenschaftlerinnen und Forscher sind in der Corona-Krise gerade sehr als Berater gefragt. Die Politik hat eine ganze Hand voll hochrangiger Organisationen, die sie mit ihrer Expertise unterstützen. Wir stellen Ihnen einige vor.

Der Rat der Leopoldina

Wenn Kanzlerin Merkel mit den Länderchefs über Exit-Strategien berät, spielt ein Papier eine ganz besondere Rolle: Die Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina. Die Nationale Akademie der Wissenschaften hatte an Ostermontag ihre Empfehlungen für eine langsame Rückkehr zur Normalität vorgelegt. Das Dokument hat Gewicht, denn die Akademie mit ihren 1.600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat den ausdrücklichen Auftrag, hierzulande Behörden und Politik zu beraten.

Zurück in die Schule

Am konkretesten werden die Forscher beim Thema Schule: Die Wiedereröffnung der Bildungseinrichtungen solle "so bald wie irgend möglich" erfolgen. Aber: nicht alle gleichzeitig, sondern schrittweise. Zuerst sollen die vierten Klassen der Grundschule drankommen, Kindergärten sollen für den Regelbetrieb noch bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben. Ältere Schüler sollen vor allem den Fernunterricht nutzen - zum Beispiel über Internetplattformen – und grundsätzlich erst später zum gewohnten Unterricht zurückkehren.

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier.

Exit nur unter strengen Bedingungen

Die 26 Leopoldina-Mitglieder können sich auch jenseits der Bildungseinrichtungen eine gewisse Lockerung vorstellen. Zunächst könnte zum Beispiel der Einzelhandel wieder öffnen und auch Reisen sind ausdrücklich erwähnt. Die Forscherinnen und Forscher stellen allerdings auch klare Bedingungen: So müssten sich erstmal die Neuinfektionen auf niedrigem Niveau stabilisieren, die Krankenhäuser müssten normal arbeiten können und alle bisherigen Schutzmaßnahmen müssten weiter eingehalten werden. Außerdem sprechen sich die Expertinnen und Experten für Masken aus. Die wichtigste Forderung ist die nach validen Daten zum Infektions- und Immunitätsstatus der Bevölkerung. Solange die nicht vorliegen, sollte es auch keinen raschen Exit aus den Corona-Maßnahmen geben.

Unterstützung vom Robert-Koch-Institut

Rückenwind bekommt die Akademie vom Leiter des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Auf seine Organisation hört die Politik gerade besonders stark. Das RKI ist für die Krankheitsüberwachung in Deutschland zuständig. Lothar Wieler hat sich diese Woche im Wesentlichen hinter die Empfehlungen der Leopoldina gestellt. Mit Ausnahme "kleiner Details" schätze das RKI die Situation in Deutschland ähnlich ein. Lediglich bei den Schulöffnungen habe man eine "differenzierte Einschätzung". Das RKI sei der Meinung, dass es "epidemiologisch sehr viel Sinn macht", erst ältere Schüler wieder zu unterrichten. Es sei zu erwarten, dass sie eher in der Lage seien, Abstand zu halten.

Entscheidung bei der Politik

Wieler betonte zugleich, es gebe in der jetzigen Situation "nicht immer ein Falsch und Richtig". Bei vielen Maßnahmen lasse sich über Vor- und Nachteile diskutieren. Vieles müsse ausprobiert werden. "Diese Pandemie gab es so noch nicht", sagte Wieler. "Aber im Großen und Ganzen enthält die Leopoldina-Stellungnahme die Maßnahmen, die man sich halt überlegen kann". Entscheiden müsse aber die Politik.

Helmholtz-Forscher für striktere Maßnahmen

Und damit diese Entscheidungen auf einer möglichst breiten Wissensbasis erfolgen, ziehen Politikerinnen und Politiker in dieser Krise möglichst viele Experten zu Rate. Dazu gehört auch die Helmholtz-Gemeinschaft. Ihre Epidemiologen plädieren derzeit für noch strengere Vorschriften. In einer Stellungnahme heißt es, die Kontaktbeschränkungen sollten zunächst weitergeführt werden. Je strikter die Maßnahmen, desto schneller werde man die Verbreitung des Virus eindämmen können. Die Forscher fordern, die Test-Strategie auszuweiten, um neue Fälle so schnell wie möglich zu entdecken und Patienten zu isolieren. Parallel sollte die Bevölkerung konsequent auf Antikörper gegen das Virus getestet werden.

Umstrittene Studie in Heinsberg

Genau das hat der Bonner Virologe Hendrick Streeck mit seinem Team im Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen getan. Die vorläufigen Ergebnisse seiner Studie hatten vor Ostern für Aufsehen gesorgt. Streeck kam zu dem Schluss, dass 15 Prozent der Menschen im besonders betroffenen Ort Gangelt bereits eine Infektion durchgemacht haben und die Sterberate daher bei nur knapp 0,4 Prozent liege. Doch die Studie hatte einige methodologische Fragen aufgeworfen. Außerdem sind die Ergebnisse nicht auf andere Teile Deutschlands übertragbar. Trotzdem hatte NRW-Ministerpräsident Laschet schon vor Ostern aufgrund der Zahlen eine rasche Lockerung der Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt.

Politik und Wissenschaft ergänzen sich im Idealfall. Politische Entscheidungsträger stellen Fragen, die Forscherinnen versuchen, mit ausgeklügelten Methoden zu beantworten. Die Forschungsergebnisse fließen dann wieder in politische Entscheidungen ein. Soweit die Theorie. In Wirklichkeit präsentieren Forscher auch immer wieder unliebsame Studienergebnisse, die in den Schubladen der Politikerinnen landen. Oder aus denen sie nur das zitieren, was ihrer Agenda entgegenkommt. Das ist in der Corona-Krise nicht anders als im Dieselskandal oder bei Umwelt- und Klimafragen.