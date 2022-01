Corona: Kommt bald die vierte Impfung?

Am 21. Januar 2022 waren 49,6 Prozent der Menschen in Deutschland bereits dreimal gegen das Coronavirus geimpft. Sie hatten also bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Ursprünglich hieß es, mit zwei Impfdosen oder sogar nur einer Dosis wäre der Impfschutz komplett. Nun fragen sich viele, ob demnächst eine vierte Spritze notwendig ist, um den Impfschutz aufrecht zu erhalten.

Wie gut schützt die Booster-Impfung?

Wer dreimal mit den Impfstoffen, die in Deutschland verwendet werden, geimpft wurde, hat einen sehr guten Schutz gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Das gilt auch für die Omikron-Variante. Allerdings ist der Schutz vor Infektion bei dieser Variante geringer als bei Delta und anderen Varianten, die früher kursierten. Die Impfstoffe schützen aber weiterhin sehr gut vor einem schweren Verlauf von Covid-19.

Wie hoch ist der Impfschutz bei zweimal Geimpften?

Wer die ersten beiden Impfungen bekommen hat, gilt als vollständig geimpft. Diese Grundimmunisierung schützt gut vor einem schweren Verlauf von Covid-19. Mit einer Auffrischungsimpfung ist der Schutz allerdings noch besser. Ein Report der britischen Gesundheitsbehörde UKHSA zeigt: Bis sechs Monate nach der zweiten Impfung liegt der Schutz vor einer Krankenhauseinweisung wegen Covid-19 bei etwa 72 Prozent. Nach dem Booster beträgt er rund 88 Prozent. Vor einer Ansteckung schützen zwei Impfdosen allerdings deutlich weniger als drei. Wer kann, sollte sich also möglichst bald eine Auffrischungsimpfung geben lassen. Denn schon ein milder Krankheitsverlauf bedeutet nicht immer nur ein wenig Hüsteln und Kratzen im Hals. Ein milder Verlauf kann auch durchaus eine schwere allgemeine Virusinfektion mit Fieber sein, solange der Patient keine Atemnot und andere Symptome einer Lungeninfektion hat, erklärte der Virologe Christian Drosten im NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update" vom 4. Januar 2022.

Macht die Omikron-Variante ein vierte Impf-Dosis notwendig?

Nach derzeitigem Stand nein. Die bisherigen Impfstoffe wirken auch gegen Omikron. Eine dritte Dosis macht die Immunreaktion breiter und wehrt damit auch die Omikron-Variante gut ab. Einen hundertprozentigen Schutz bietet die dritte Dosis allerdings nicht. Aber das gilt auch für die vierte Dosis, wie Erfahrungen in Israel zeigen.

Lohnt es sich, auf einen an Omikron angepassten Impfstoff warten?

Voraussichtlich im Frühling erhalten die derzeit verwendeten Impfstoffe eine Zulassung für eine Version, die an die Variante Omikron angepasst ist. Allerdings ist noch unbekannt, wie viel bis dahin auch produziert wird und wann die Impfstoffe tatsächlich verfügbar sind. Mit der dritten Dosis auf sie zu warten wäre aber völlig falsch. Die angepassten Impfstoffe kommen für die aktuelle Infektionswelle zu spät. Wer noch keine Booster-Impfung hat, sollte sie sich möglichst bald mit einem der bisherigen Impfstoffe geben lassen. Auch diese schützen gegen Omikron, selbst wenn sie nicht direkt an diese Variante angepasst sind.

Lohnt es sich, auf die neuen Impfstoffe warten?

Ende Februar soll der Impfstoff Nuvaxovid des US-Hersteller Novavax in Deutschland zum Impfen bereit stehen. Auch dieser wurde gegen den Virus-Typ entwickelt, der zur Beginn der Pandemie grassierte. Wie gut er gegen Omikron wirkt, lässt sich noch nicht beurteilen. Ähnlich ist die Situation beim Impfstoff des französisch-österreichischen Herstellers Valneva. Dieser hat noch keine Zulassung in der EU, erhält diese aber vermutlich in den kommenden Monaten. Auch bei diesem Totimpfstoff ist schwierig zu beurteilen, wie gut er gegen Omikron wirkt. Einerseits präsentiert ein Totimpfsoff dem menschlichen Abwehrsystem das ganze Virus, das so auf dessen komplette Oberfläche reagieren kann und nicht nur auf das Spike-Protein. Andererseits zeigen die chinesischen Totimpfstoffe Sinovac und Sinopharm kaum Schutz gegen die Omikron-Variante.

Ist eine vierte Impfung nach der Omikron-Welle überhaupt noch notwendig?

Derzeit sorgt die Omikronwelle in Deutschland für Inzidenzzahlen in bisher unbekannter Höhe. Das führt bei manchen zu der Hoffnung: Wenn die Omikron-Welle über Europa hinwegrollt, werden alle Impflücken geschlossen, Auffrischungsimpfungen überflüssig und die Pandemie ist vorbei. Das ist aber nicht so, sagt Leif Erik Sander, Impfstoffforscher an der Charité Berlin. Das Virus infiziert derzeit Geimpfte und Ungeimpfte fast zu gleichen Teilen. Das bedeutet: Selbst wenn sich in kurzer Zeit zehn Prozent der Bevölkerung infizieren würden, hätten auch nur zehn Prozent der Nicht-Geimpften Kontakt mit dem Virus. Es sei daher eine Illusion zu glauben, durch Infektionen wäre eine Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen.

Wer braucht dann eigentlich eine vierte Impfdosis?

Aktuell eigentlich fast niemand. Für den Impfstoffforscher kämen Viertimpfungen derzeit nur für Patienten mit hohem Risiko und/oder unterdrücktem Immunsystem in Frage, etwa vor oder nach einer Organtransplantation. Der allgemeinen Bevölkerung sollte man eine vierte Dosis aber nicht empfehlen. "Mit drei Impfungen ist man super geschützt", sagt Sander.

Viele Menschen haben aber keinen Schutz gegen das Coronavirus und gleichzeitig ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf. Zu ihrem Schutz könnte in einigen Monaten doch eine vierte Impfung notwendig sein. Ulrike Protzer, Virologin an der Technischen Universität München rät dazu, die Bevölkerung dabei nicht über einen Kamm zu scheren, sondern differenziert zu betrachten. Es komme etwa auf das jeweilige Alter an und welches Risiko für schwere Krankheit oder Long-Covid besteht. Bei kleinen Kinder sei das sehr gering, bei Jugendlichen höher. Außerdem könnte eine Auffrischung auch notwendig sein, wenn das Risiko hoch ist, eine Risikoperson anzustecken.