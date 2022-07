Omikron: Wie schlimm ist ein milder Verlauf?

Die Coronavirus-Variante Omikron verbreitet sich seit November 2021 weltweit. "In Deutschland dominiert mit gegenwärtig über 99 Prozent die Omikron-Variante", so das Robert Koch-Institut am 30. Juni 2022. Es gibt mittlerweile einige Untervarianten. Derzeit ist die Omikron-Sublinie BA.5 zur vorherrschenden Variante in Deutschland geworden. Die Gesundheitsbehörde der Europäischen Union ECDC sieht bisher keine Anzeichen dafür, dass BA.5 zu einem schwereren Krankheitsverlauf bei Covid-19 im Vergleich zu bisherigen Omikron-Linien führen könnte. Omikron ist grundsätzlich ansteckender als Delta, führt aber seltener zu Krankenhausaufenthalten.

Omikron: Zahl der Intensivpatienten und Toten sinkt

"Nur etwa einer von zehn mit Omikron Hospitalisierten muss auf der Intensivstation behandelt werden, im Vergleich mit einem von fünf bei der Delta-Variante", so Christian Hesse, der Leiter der Abteilung für Mathematische Statistik an der Universität Stuttgart.

Auch die Sterblichkeit sinkt: Bei Delta starb noch im Herbst 2021 eine Person von 250 Infizierten. Bei Omikron ist es, nach Angaben des Statistikers, derzeit eine Person von 2.100 symptomatisch mit Omikron Infizierten. Zu beachten ist allerdings, dass Omikron weitaus ansteckender ist als Delta, wodurch in Summe mehr Menschen an einer Corona-Infektion erkranken. BA.5 gilt als noch ansteckender als vorherige Omikron-Varianten.

Omikron lässt Warnsystem im Körper zu

Forschende aus Frankfurt und Großbritannien konnten zeigen, dass Omikron Alarmsignale des Immunsystems nicht unterdrücken kann. Befallene Zellen produzieren demnach einen Botenstoff namens Interferon, dessen Aufgabe es ist, andere Zellen über ungewünschte Eindringlinge wie Coronaviren zu informieren. "Offenbar kann Omikron im Gegensatz zu Delta nicht verhindern, dass die befallenen Zellen Interferon produzieren und ausschütten", so Martin Michaelis von der School of Bioscience der University of Kent im Fachblatt Cell Resarch vom 21. Januar 2022.

Dazu passt, dass bei Omikron-Varianten mehrere Proteinstellen mutiert sind, die normalerweise zur Blockade der Interferon-Reaktion beitragen. Das Frühwarnsystem funktioniert also. Deshalb kann sich der Körper offenbar besser gegen Omikron wehren und erkrankt in der Regel weniger stark als bei der Delta-Variante.

Symptome gibt es auch bei mildem Verlauf

Ganz grob lässt sich sagen: Ist ein Krankenhausaufenthalt notwendig, handelt es sich um einen schweren Verlauf. Können Betroffene ihre Symptome zu Hause kurieren, handelt es sich in der Regel um einen milden Verlauf. Dennoch können sich Menschen auch bei mildem Verlauf elend fühlen. Symptome sind etwa Fieber, Husten, Abgeschlagenheit, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Geruchs- oder Geschmacksverlust.

Als milde Erkrankung gilt, wenn es weder Anzeichen für eine Lungenentzündung noch für einen Sauerstoffmangel gibt. "Schwere Verläufe zeichnen sich dadurch aus, dass aus medizinischer Sicht die Notwendigkeit einer Sauerstofftherapie besteht, weil die Lungenentzündung so stark ausgeprägt ist, dass der Körper nicht mehr von alleine unter Raumluft mit ausreichend Sauerstoff versorgbar ist", so der Münchner Infektiologe Christoph Spinner im BR-Podcast.

Stufen einer Corona-Infektion: Von symptomlos bis kritisch

Das Robert Koch-Institut (Stand 8. Dezember 2021) nennt in Anlehnung an die Weltgesundheitsorganisation WHO vier Stufen einer Corona-Infektion:

Eine asymptomatische Infektion verläuft ohne Anzeichen einer Erkrankung.

Als leicht, moderat oder mild gilt alles unter einer schweren Lungenentzündung. Man kann vielfältige Symptome wie Geschmacksverlust, Halsschmerzen oder Durchfall haben.

Eine schwere Erkrankung geht mit einer schweren Lungenentzündung einher, die im Röntgenbild sichtbar ist, mit einer Sauerstoffsättigung von weniger als 90 bis 94 Prozent und einer Atemfrequenz von mehr als 30 Atemzügen pro Minute.

Als kritisch stuft das RKI solche Corona-Erkrankungen ein, die eine Beatmung erforderlich machen oder bei denen andere Organe unterstützt werden müssen.

Fazit

Omikron führt zwar zu weniger schlimmen Verläufen als Delta, aber es betrifft mehr Menschen, weil Omikron extrem ansteckend ist. Ungeimpfte kann auch diese Virusvariante hart treffen: "Wir sehen Lungenentzündungen bei gänzlich Ungeimpften und noch nicht Genesenen, also immun naiven Menschen", so Christoph Spinner. Außerdem kann auch eine vermeintlich milde Infektion sehr belastend und langwierig sein, wenn es zu Fieberschüben, Kopf- und Gliederschmerzen oder Kurzatmigkeit kommt.