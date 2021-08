Corona-Impfung: Wer bekommt die dritte Dosis und warum?

Israel hat bereits begonnen, Menschen über 60 Jahre ein drittes Mal gegen das Coronavirus zu impfen. In dem Land waren zuletzt die Zahl der Neuinfektionen und die Zahl schwer an Covid-19 Erkrankter angestiegen. Auch in Deutschland sollen Menschen, die ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, ab September eine dritte Impf-Dosis erhalten können.

Wie lange wirkt der Impfschutz?

Alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe haben eine hohe Wirksamkeit gegen eine Infektion mit dem Coronavirus und einen schweren Krankheitsverlauf. Wie lange dieser Impfschutz wirkt, ist jedoch nach wie vor unklar. Die Zulassungsstudien und weitere Untersuchungen haben gezeigt: Die Impfstoffe schützen mindestens einige Monate gegen Infektion und schwere Erkrankung. Es gibt aber Hinweise, dass der Impfschutz mit der Zeit sinkt. Das gefährdet besonders die Menschen, die zu einer der Risikogruppen gehören. Bei ihnen reagiert das Immunsystem weniger stark auf eine Impfung, deshalb ist sie weniger wirksam. Zudem ist bei den neuen Varianten wie Alpha und Delta der Impfschutz geringer als bei den früher zirkulierenden Varianten. Ältere, Pflegebedürftige und Menschen mit Vorerkrankung sollen deshalb ab Herbst die Möglichkeit haben, eine dritte Impf-Dosis zu erhalten. Dieser "Booster" soll dann den Impfschutz auffrischen. Ob das tatsächlich für den Einzelnen notwendig ist, ließe sich nur mit aufwendigen Labortests festzustellen. "Ein Schaden wird eine Auffrischungsimpfung nicht sein. Ob sie schon notwendig ist, ist heute noch nicht abschließend klar", sagt der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum Rechts der Isar im BR-Podcast Corona-News vom 4. August 2021.

Dauer und Qualität des Impfschutzes lassen sich also nicht exakt bestimmen. Denn noch ist nicht im Einzelnen bekannt, wie das menschliche Immunsystem das Coronavirus abwehrt. Daran sind nicht nur unterschiedliche Antikörper, sondern auch T-Killer-Zellen, B-Gedächtniszellen und weitere Elemente des Immunsystems beteiligt. Daher gibt es auch keinen Laborwert, an dem sich eindeutig ablesen lässt, ob jemand gegen einen schweren Krankheitsverlauf oder eine Infektion geschützt ist oder nicht. Es scheint aber einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Zahl der neutralisierenden Antikörper und der Stärke des Impfschutzes zu geben, erklärt Infektiologe Christoph Spinner.

Wer soll eine dritte Dosis bekommen?

Bei Älteren und Menschen mit Vorerkrankung kann die Wirkung der Impfung bereits nach wenigen Wochen nachlassen. Eine zusätzliche Gefahr ist die Delta-Variante des Coronavirus. Sie breitet sich sehr rasch aus, denn mit ihr Infizierte stoßen deutlich mehr Viren aus und sind auch länger ansteckend, als dies bei früheren Virusvarianten der Fall war.

Mit diesen Eigenschaften der Delta-Variante lassen sich auch die steigenden Zahlen von Infizierten und Erkrankten in Israel erklären. Dort begann die Impfkampagne bereits Anfang dieses Jahres. Zunächst wuden wie auch in Deutschland Angehörige der Risikogruppen geimpft, deshalb ist bei vielen von ihnen seit der zweiten Dosis bereits ein halbes Jahr vergangen. In Israel wurde fast ausschließlich der Impfstoff von Biontech/Pfizer verimpft. Die beiden Unternehmen können so anhand der Infektionszahlen dessen Wirksamkeit untersuchen. Laut einer Pressemitteilung "sinkt die Schutz­wirkung des Impfstoffs gegenüber Infektionen und symptomatischen Erkrankungen sechs Monate nach der zweiten Impfung".

Wer nicht zu einer Risikogruppe gehört, ist mit zwei Impfstoff-Dosen (beziehungsweise einer beim Impfstoff von Johnson & Johnson) gut gegen eine Infektion und besonders gegen einen schweren Krankheitsverlauf geschützt. Virus-Varianten wie Delta schwächen allerdings den Impfschutz, weil sie dem Immunsystem ausweichen können. Das gilt auch für Varianten wie Beta und Gamma. Allerdings wirken die bisherigen Impfstoffe auch gegen diese sogenannten Immun-Escape-Varianten weiterhin sehr gut, nur eben etwas schwächer als gegen die Variante, an der sie erprobt wurden. Eine dritte Impf-Dosis löst aber eine erneute Reaktion des Immunsystems und die Bildung neuer Antikörper aus, was den Impfschutz wieder stärk. Eine dritte Impf-Dosis ist im Übrigen nichts Außergewöhnliches: Auch bei anderen Impfstoffen gibt es das Impfschema mit drei Dosen, bei der die zweite Dosis nach einigen Wochen und die dritten nach sechs Monaten verabreicht wird.