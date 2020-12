vor 20 Minuten

Corona-Impfung: Was ist die Ständige Impfkommission?

Bald könnte in Deutschland mit der Impfung gegen das Coronavirus begonnen werden. In diesem Zusammenhang ist immer wieder von der Ständigen Impfkommission die Rede. Doch was ist das überhaupt? Und wie kommt es letztendlich zu einer Impfempfehlung?