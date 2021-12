Impfen gegen Corona: Stellen Sie Ihre Fragen!

Morgen genau vor einem Jahr wurde zum ersten Mal gegen Corona geimpft. Noch immer sind viele Menschen skeptisch oder haben Angst vor der Impfung oder einer möglichen Impfpflicht. Angesichts der bald erwarteten Empfehlung der Impfung für Kinder ab fünf Jahren stellen sich Eltern die Frage: Soll ich mein Kind impfen lassen?

Bereits am frühen Morgen gibt es Fragen und Antworten zum Thema Impfen in den Hörfunkwellen BAYERN 1, BAYERN 2, BAYERN 3 und BR24 sowie auf BR24.de und in den Social-Media-Kanälen von BR24. Beispielsweise beantwortet die BR-Wissenschaftsredakteurin Jeanne Turczynski bei den "Frühaufdrehern" die häufigsten Fragen der Hörerinnen und Hörer von BAYERN 3. Im Anschluss geben Wissenschaftler Auskunft zur Impfung bei Kindern und Schwangeren.

Bayern 2 extra: Rufen Sie an

Von 10 bis 13 Uhr läuft die Call-In-Sondersendung "Bayern 2 extra: Gemeinsam gegen Corona – schaffen wir es mit der Impfung?": Hier können Hörerinnen und Hörer nicht nur Fragen an Experten stellen, sondern auch live ihre Meinung sagen. Die Telefone sind von 9 bis 13 Uhr geschaltet, anrufen kann man unter 0800 - 94 95 95 5. Es moderieren Ulrike Ostner und Achim Bogdahn.

Um 18.00 Uhr BR24live mit Prof. Keppler

Den ganzen Tag über informiert der BR mit Hintergründen und spricht mit Fachleuten: etwa bei "Wir in Bayern" am Nachmittag, der "Abendschau" oder der "BR24-Rundschau" – und natürlich bei uns im Internet auf BR24.de. Um 18.00 Uhr senden wir ein BR24live. Der Münchner Virologe Prof. Oliver Keppler beantwortet Ihre Fragen zum Impfen.

Um 19.05 Uhr nimmt die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates Susanne Breit-Keßler Platz auf der Blauen Couch von BAYERN 1. Sie spricht mit Moderator Thorsten Otto über den Graben zwischen Geimpften und Nichtgeimpften, den inzwischen viele Menschen in ihrem Alltag spüren.

Um 20.15 Uhr TV-Sondersendung mit renommierten Fachleuten

Um 20.15 Uhr bringt das BR Fernsehen dann die 90-minütige Sondersendung „Gemeinsam gegen Corona – Ihre Fragen zur Impfung“ mit renommierten Fachleuten und einer ständigen Studio-Hotline, die zu erreichen ist unter der Telefonnummer 0800 – 59 00 597. Zu den Gästen der Moderatoren Franziska Eder und BR-Chefredakteur Christian Nitsche zählt der Arzt und ARD-Kollege Eckart von Hirschhausen.

