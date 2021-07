Corona-Impfpflicht durch die Hintertür? Possoch klärt!

Kanzleramtschef Helge Braun hatte jüngst die Debatte über Privilegien für Personen mit Corona-Impfung eröffnet. Sollten die Inzidenzen im Herbst wieder deutlich ansteigen, könnten ausschließlich Menschen mit einem vollständigen Impfschutz weiterhin für Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Restaurantbesuche zugelassen werden. Doch was als Anreiz für eine Corona-Impfung zählen sollte, könnte auch als passive Impfplicht durch die Hintertür verstanden werden. Denn Menschen, die sich gegen eine Impfung entscheiden, wären so vom öffentlichen Leben größtenteils ausgeschlossen.

Kein Eintritt mehr mit negativem Corona-Test?

Bisher gilt: Geimpft, genesen oder negativ getestet. Erfüllt man eines dieser Kriterien kann man auch bei einer höheren Inzidenz weiterhin an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen oder ein Restaurant besuchen. Doch sind negative Corona-Tests wirklich so sicher wie eine vollständige Impfung oder eine überstandene Erkrankung?

Blickt man auf die jüngsten Ergebnisse einer Studie der Uni Würzburg, sind vor allem Corona-Schnelltests häufig falsch negativ. Ein entscheidendes Kriterium für die zukünftige Bewertung des Frei-Testens, so Andreas Lob-Hüdepohl, Professor für theologische Ethik, im neuen "Possoch klärt" (Video unten)

"Wenn es sich herausstellt, dass zumindest bestimmte Formen des Testens, also beispielsweise diese sogenannten Schnelltests, längst nicht diese ausreichende Sicherheit gewährleisten, wie es bislang scheint, dann muss man entweder PCR-Tests vorschreiben oder aber diejenigen, die sich nur testen lassen wollen, aber nicht impfen lassen wollen, haben das Nachsehen, dass sie bestimmte Einrichtungen, bestimmte Aktivitäten nicht verrichten können." Andreas Lob-Hüdepohl, Mitglied des Deutschen Ethikrats

Ausschluss von Ungeimpften: Ein Eingriff in die Grundrechte?

Für viele Kritiker kommt der Ausschluss von Personen, die sich nur testen, aber nicht impfen lassen wollen, einem Eingriff in die Grundrechte gleich. Ethik-Professor Andereas Lob-Hüdepohl sieht dies jedoch anders. "Es werden keine Grundrechte berührt. Es gibt nicht das Menschenrecht auf unbedingten Restaurantbesuch in jedem Restaurant", so Lob-Hüdepohl.

Ist die Bevorzugung von geimpften Personen wirklich ein Eingriff in das Grundrecht der Ungeimpften? Könnte es in Deutschland sogar zu einer Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen kommen, ähnlich wie in Frankreich, Italien und Griechenland? Und führt das alles am Ende zur Spaltung unserer Gesellschaft?

Impfpflicht durch die Hintertür? Possoch klärt!