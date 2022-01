Impfstoffe und Medikamente nach zwei Jahren Corona

Der erste Coronavirus-Patient in Deutschland Anfang 2020 hatte einen sehr milden Verlauf von Covid-19. Er und weitere Fälle in seiner Umgebung konnten erfolgreich isoliert und eine Ausbreitung so verhindert werden. Klar war aber: Das Coronavirus SARS-CoV-2 hatte Deutschland erreicht. Erfahrungen aus China und wenig später auch aus Europa zeigten schnell, wie gefährlich und hochansteckend dieses, damals noch "neuartige" Coronavirus sein kann. Zudem wusste niemand, welche Medikamente oder andere Behandlungsmöglichkeiten wirksam sein könnten.

Nach lokalen Ausbrüchen etwa in Heinsberg breitete sich das Coronavirus in ganz Deutschland aus. Anfang April 2020 registrierte das Robert Koch-Institut (RKI) innerhalb einer Woche 36.052 gemeldete Infektionen, 6.101 Krankenhauseinweisungen und 2.267 Todesfälle in Zusammenhang mit einer COVID-19- Infektion. Diese erste Welle verebbte wegen strikter Kontaktbeschränkungen und steigender Temperaturen.

Schnelle Entwicklung von Impfstoffen

Ein Ende der Pandemie versprachen schon damals nur Medikamente und Impfstoffe, mit denen sich ein schwerer Verlauf von Covid-19 behandeln oder verhindern lässt. Dass es Impfstoffe geben wird, war früh klar, erklärte der Virologe Christian Drosten Anfang September 2021 im Coronavirus-Update von NDR Info im Rückblick: "Wir haben (…) in der Wissenschaft grundsätzlich festgestellt, natürlich werden wir das schaffen. Wir wissen genug über Coronaviren und deren Impfmöglichkeiten. Wir wissen aus der Veterinärmedizin so viel. Wir haben Coronavirus-Krankheiten in der Tiermedizin. Und wir haben dort Impfstoffe. Deswegen können wir sagen, das werden wir beim Menschen auch schaffen."

Erstaunlich für viele war die Geschwindigkeit, wie rasch die Impfstoffe entwickelt, erprobt und einsatzbereit waren. Am 21. Dezember 2020 erhielt der Coronavirus-Impfstoff von Biontech als erster in der Europäischen Union eine bedingte Zulassung. Biontech hatte bereits im Januar 2020 mit der Entwicklung des Impfstoffs begonnen, unmittelbar nach den ersten Meldungen, dass in China ein neuartiges Virus aufgetaucht sei. Parallel dazu hatten weitere Unternehmen, Forschungsinstitute und Universitäten begonnen, Corona-Impfstoffe zu entwickeln.

Im Januar 2021 erhielten auch die Impfstoffe von Moderna und Astrazeneca in der EU eine Zulassung, im März das Vakzin von Johnson & Johnson. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna beruhen auf der mRNA-Technologie, die Präparate von Astrazeneca und Johnson & Johnson nutzen das Vektor-Prinzip. Beide Techniken erlaubten, rasch wirksame Impfstoffe gegen das Coronavirus zu entwickeln. Seit Ende 2021 ist mit dem Protein-Impfstoff von Novavax ein fünftes Corona-Vakzin in der EU zugelassen.

Viele Medikamente wirken nur kurz nach der Infektion

Nach zwei Jahren Pandemie gibt es nicht nur Impfstoffe gegen Covid-19, sondern auch Behandlungsmöglichkeiten bei schwerem Verlauf. Dieser lässt sich etwa mit der Gabe von Sauerstoff und der Lagerung des Patienten auf dem Bauch mildern. Hinzu kommen die Behandlung bereits bestehender Krankheiten sowie Medikamente zur Unterstützung des Kreislaufs.

Antikörper entstehen nach einer Impfung oder Infektion. Sie können auch biotechnologisch hergestellt werden, um damit Infizierte zu behandeln. Die Omikron-Variante hat sich aber gegenüber früheren Varianten so stark verändert, dass Antikörper eine Infektion nicht mehr so gut bekämpfen.

Sie wirken zwar gegen Delta und vorangegangen Varianten, aber nicht gegen Omikron. Bei den Medikamenten trifft das Casirivimab, Imdevimab, Etesevimab und Bamlanivimab. Diese Antikörper-Präparaten sollten bei früher Gabe schwere Verläufe verhindern. Bei Omikron gilt die Wirkung nun als reduziert. Studien zufolge hemmt aber das neue Antikörper-Präparat Sotrovimab Omikron.

Während die Antikörper-Gabe nur in einer frühen Phase der Krankheit hilft, bleibt das entzündungshemmende Dexamethason später bei schwerem Verlauf die Standard-Behandlung. Weiter verabreicht werden auch Interleukin-6-Antagonisten, die auch die Entzündungsreaktion blockieren und die ursprünglich für rheumatische Erkrankungen entwickelt wurden, und sogenannte Januskinase-Inhibitoren wie Baricitinib.

Zwei neue Mittel machen Hoffnung

Hoffnungen ruhen derzeit auf neuen antiviralen Arzneimitteln wie Paxlovid und Molnupiravir. Sie sind die ersten Pillen gegen Covid-19, die in wenigen Wochen auf Rezept in den Apotheken erhältlich sein sollen. Der Pandemie-Beauftragte des Klinikums rechts der Isar der TU München, Christoph Spinner, sieht gute Chancen in den neuen Medikamenten. Molnupiravir werde "als Kapsel zwei Mal täglich über fünf Tage eingenommen und wirkt auch gegen die Omikron-Variante." In Kürze werde Paxlovid als weitere orale Therapie-Option hinzukommen. Es schützt laut Spinner ebenfalls vor Omikron und bis zu 90 Prozent vor schweren Verläufen.

Remdesivir, ursprünglich gegen das Ebolavirus entwickelt und 2020 gegen Corona zugelassen, wird laut Spinner weiter eingesetzt. "Es wirkt ebenso gegen Omikron und zeigte in einer neuen Studie einen etwa 80-prozentigen Schutz vor schweren Verläufen." Anders als mit Paxlovid und Molnupiravir muss Remdesivir allerdings weiter intravenös als Kurzinfusion gegeben werden. Die antiviralen Medikamente müssen wie die Antikörperpräparate in einem frühen Krankheitsstadium genommen werden, um die Viren zu bremsen.

Nasenspray gegen Lungenschäden oder als Impfstoff

Noch in der Entwicklung oder frühen Erprobungsphasen sind Präparate, die das Coronavirus schon da aufhalten, wo es in den Menschen eindringt, nämlich in den Atemwegen. An der Technischen Universität München (TUM) beispielsweise wird an einem Spray geforscht, das Lungenschäden bei Covid-19 eindämmen soll. Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) arbeiten beispielsweise an einem Corona-Impfstoff, der als Nasen-oder Mundspray verabreicht wird. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis sich das Coronavirus direkt dort bekämpfen lässt, wo es angreift.