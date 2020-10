Corona: Impfstoffe in der letzten Phase der klinischen Prüfung

Das Rennen um die ersten zugelassenen Wirkstoffe kommt in eine heiße Phase. Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres könnten die ersten Impfstoffe auf den Markt kommen, damit rechnen viele Wissenschaftler und Pharmaunternehmen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt sich da etwas vorsichtiger und erwartet den Start von Impfungen zur Jahresmitte 2021.

Ganz an der Spitze unter den aussichtsreichsten Projekten weltweit steht der Impfstoff „Lightspeed“, „Lichtgeschwindigkeit“ des Mainzer Unternehmens BioNTech. Der Wirkstoff ist einer von momentan einem Dutzend Wirkstoffen, die sich in der dritten und letzten Phase der klinischen Prüfung befinden.

Impfstoff-Ansätze gegen Covid-19 scheinen zu funktionieren

Bei der Entwicklung der Impfstoffe verfolgen die Wissenschaftler zwar verschiedene Methoden, aber allen Ansätzen ist gemein, dass sie keine Erkrankung hervorrufen – und alle scheinen grundsätzlich zu funktionieren, sagt Sebastian Ulbert, Abteilungsleiter Immunologie am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig:

„Wir wissen, dass alle diese Impfstoffe eine Immunantwort auslösen. Bisher scheinen die Nebenwirkungen tolerabel.“

Nebenwirkungen ähnlich wie bei Influenza-Impfungen

Erhöhte Temperatur, Schwindel oder gelegentlich Übelkeit – die bisher aufgetretenen Nebenwirkungen ähneln denen anderer Impfungen. Nicht jeder Mensch verträgt jedes Mittel gleich gut, deswegen sei es positiv, dass mehrere Wirkstoffe in der Entwicklung seien, so Arne Kroidl, leitender Prüfarzt für Corona-Impfstudien am Tropeninstitut des Klinikums der Universität München. Damit stünden womöglich im nächsten Jahr für verschiedene Gruppen passende Mittel zur Verfügung.

Sind Menschen trotz Impfung ansteckend?

Ob Menschen nach einer Impfung das Virus weitertragen können, ist noch ungeklärt. Eine wichtige Frage, die vor allem Menschen betrifft, die im Gesundheitsbereich arbeiten. So könnte es vorkommen, das geimpfte Mitarbeiter nicht krank werden, das Virus jedoch in sich tragen und vielleicht andere anstecken. Auch die Frage, wie lange ein Impfschutz hält, ist noch nicht beantwortet, erklärt Sebastian Ulbert, Abteilungsleiter Immunologie am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig.

„Um solche Fragen zu klären, macht man in einem normalen Setting jahrelang Phase-3-Studien. Bei Corona müssen das weitere Studien nach einem Impfstart zeigen.“

Ungewiss: Wie lange eine Immunisierung gegen Covid-19 hält

Dass eine Impf-Immunisierung gegen Covid-19 jahrelang wirksam bleibt, halten Wissenschaftler für unwahrscheinlich. Eher gehen sie davon aus, dass die Corona-Impfung - ähnlich wie bei einer Influenza-Impfung – regelmäßig aufgefrischt werden muss. Wie stark und wie schnell das Virus mutiert, ist ungewiss. Bisher scheint das Corona-Virus vergleichsweise stabil zu sein, so Sebastian Ulbert.

Tropeninstitut München sucht Probanden

Trotz der vielen offenen Fragen steht in Deutschland jetzt die Testphase an. Das Münchner Tropeninstitut sucht derzeit dringend Probanden, um ihre Phase-3-Studien voranzubringen. Gesucht werden gesunde Personen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren aus München und Umgebung.