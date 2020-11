Was Sie über den Corona-Impfstoff wissen sollten: Possoch klärt!

Ein Silberstreif am Horizont des dunklen Corona-Himmels. Das sehen viele Menschen im neuen Corona-Impfstoff mit dem nicht ganz eingängigen Namen "BNT162b2". Die ersten veröffentlichten Ergebnisse aus der Entwicklungs-Phase III lassen auf jeden Fall hoffen: 90-prozentige Wirksamkeit. Das sagen die beiden Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer. Noch in diesem Jahr könnten 50 Millionen Impfdosen produziert werden.

Plus dazu: Es gibt noch viele weitere Pharmaunternehmen, die ebenfalls vielversprechende Impfstoffe gegen Covid-19 entwickeln. Fünf allein aus Europa und den USA. Auch dort erwarten uns bald die Ergebnisse aus der dritten Testphase.

Corona-Impfstoff-Entwicklung mit historischer Schnelligkeit

"Stand heute wird es wahrscheinlich so schnell wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte einen Impfstoff gegen ein neues Virus geben können." So Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Diese Schnelligkeit bei der Impfstoffentwicklung ist beispiellos.

Da stellt sich die Frage: Ist so ein rasant zugelassener Impfstoff sicher? Oder gibt es Nebenwirkungen, Langzeit-Nebenwirkungen, die wir in Kauf nehmen müssen? Schließlich existiert bis zum jetzigen Tag kein Impfstoff für den Menschen, der so arbeitet wie die sogenannte mRNA-Impfung von Biontech und Pfizer.

Wer würde sich überhaupt gegen Corona impfen lassen und wie sieht es mit Nebenwirkungen aus?

Eine Mehrheit der Deutschen ist zudem bereit, sich gegen Corona impfen zu lassen, wenn ein Impfstoff vorliegt. Doch die Zahlen gehen zurück. Das hat eine Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend ergeben.

Wie riskant ist nun so ein mit historischer Schnelligkeit produzierter Impfstoff? Wie genau funktioniert so eine mRNA-Impfung? Wer sollte zuerst geimpft werden und muss es am Ende nicht doch eine Impfpflicht geben, um möglichst schnell aus der Pandemie herauszukommen?

Possoch klärt!