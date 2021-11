Corona-Impfpflicht: Was bringt sie überhaupt? Possoch klärt!

Die Corona-Lage ist aktuell heftig. In Bayern gelten deshalb jetzt Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und massive Einschränkungen in Corona-Hotspots, also Orte mit einer Inzidenz von über 1.000. Aus Sicht der Pflegedirektorin Kerstin Wittmann vom Klinikum St. Marien Amberg: zu wenig. "Ich gehe davon aus, dass wir einen harten Lockdown brauchen, um die vierte Welle zu brechen. Wir erwarten den Höhepunkt erst in drei bis vier Wochen."

Im neuen "Possoch klärt" (Video unten), in dem Wittmann zu Wort kommt, sieht auch sie eine Impfpflicht als einziges Mittel, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Corona-Impfpflicht: Sinneswandel in der Politik

Es ist der große Dammbruch: Vor wenigen Wochen waren sich fast alle in der Politik einig, dass eine Impfpflicht das falscheste ist, was man fordern kann. Aber inzwischen erleben wir im Stundentakt, wie immer mehr diese Position verlassen und zumindest darüber nachdenken. So auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

"Ich war bis jetzt immer der Meinung, dass eine Impfpflicht nicht kommen sollte, glaube aber, dass wir an einem Punkt in dieser Pandemie angekommen sind, wo es richtig ist, diese Diskussion zu führen und auch zu entscheiden." Klaus Holetschek, Gesundheitsminister Bayern

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht die Impfpflicht schon länger als Ausweg aus der Corona-Pandemie an.

Käme eine Impfpflicht zu spät?

Armin Nassehi, stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Ethikrats, ist im neuen "Possoch klärt" auch zu sehen, wie er die Impfpflicht nochmals fordert. Allerdings merkt er auch an, dass der Zeitpunkt womöglich zu spät sein könnte: "Wer jetzt über Impfpflicht redet, redet eigentlich darüber, die fünfte Welle vermeiden zu wollen", so der Soziologe im BR24-Interview.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), mittlerweile nur noch geschäftsführend im Amt, hatte eine Impfpflicht immer ausgeschlossen – auch mit dem Verweis auf eine drohende Spaltung der Gesellschaft. Für Nassehi ein Pseudoargument:

"Ich fürchte manchmal, dass wir mehr Angst vor einer angeblichen Polarisierung der Gesellschaft haben, also vor Corona selbst." Armin Nassehi, Bayerischer Ethikrat

Auch Pflegedirektorin Wittmann befürchtet, dass eine Impfpflicht zu spät kommt und für die vierte Welle nichts mehr bringt. Virologen stimmen Nassehi und Wittmann zu. Zuletzt hatte sich Virologin Melanie Brinkmann entsprechend geäußert und sprach vom "Tropfen auf den heißen Stein". Das Problem sei die Zeit und die laufe uns jetzt weg.

Ist eine Impfpflicht trotzdem eine sinnvolle Maßnahme und warum lässt sie sich trotz aller Bedenken ohne Weiteres mit der Verfassung vereinbaren?

Im Video: Corona-Impfpflicht – Ist sie rechtlich erlaubt und was bringt sie überhaupt? Possoch klärt!