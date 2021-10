Umfrage: Corona-Impfbereitschaft in Deutschland so hoch wie nie

Zum achten Mal hat das "Hamburg Center for Health Economics" in einer repräsentativen Online-Umfrage die Impfbereitschaft gegen Covid-19 in acht europäischen Ländern ermittelt. Das Ergebnis ist erfreulich, denn die Impfbereitschaft der über 18-Jährigen hat in Deutschland mit 82 Prozent einen Höchstwert seit Beginn der Pandemie erreicht.

Deutschland an der Spitze

Gemeinsam mit Spanien und Portugal (jeweils 90 Prozent) ist die Impfbereitschaft hierzulande damit im europäischen Vergleich besonders hoch. Seit Juli ist der Wert sogar noch um 9 Prozentpunkte gestiegen. Wichtigster Grund dafür: Die Menschen quer durch alle Bevölkerungsschichten seien besser informiert, sagt Jonas Schreyögg, Professor für Gesundheitsmanagement an der Uni-Hamburg. Gleichzeitig sinkt der Anteil derer, die sich gar nicht impfen lassen wollen auf 13 Prozent.

Die Uni-Hamburg kooperiert für die Studie mit der Nova School of Business and Economics in Portugal, der Bocconi University in Italien und der Erasmus University Rotterdam in den Niederlanden.

Strikte Corona-Maßnahmen eher kontraproduktiv

Eher kontraproduktiv dagegen seien Maßnahmen wie kostenpflichtige Tests, 2G-Regeln oder Druck vom Arbeitgeber. Nur vier Prozent der impfskeptischen würden sich deshalb eventuell eine Spritze geben lassen. 30 Prozent dieser Gruppe werden eher noch skeptischer.

"Dass man Zweifel hat an der Sicherheit des Impfstoffs, das ist immer noch der Top-Eins-Grund. Danach kommt aber schon, dass Menschen sagen, ich fühle mich von den Erwartungen der Politiker beziehungsweise der Gesellschaft zu stark unter Druck gesetzt", beobachtet Schreyögg.