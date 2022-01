Corona-Grippe-Doppelinfektion: Wie gefährlich ist "Flurona"?

In einigen Ländern sind bei Patienten gleichzeitige Infektionen mit Corona und Grippe bekannt geworden - ein deutscher Experte ist davon aber nicht überrascht. In Israel wurde diese Doppelerkrankung bei einer Schwangeren festgestellt. Es handele sich um eine ungeimpfte Frau um die 30, die vergangene Woche ihr Baby zur Welt gebracht habe, bestätigte eine Sprecherin des Beilinson-Krankenhauses bei Tel Aviv am Dienstag. Am Donnerstag sei sie mit dem Säugling in gutem Zustand entlassen worden.

In Israel wird das Krankheitsphänomen bereits als "Flurona" (englisch "fluorona") bezeichnet. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen wissenschaftlichen Begriff, sondern um ein Kunstwort. Es setzt sich auf dem englischen "flu" für Grippe und dem Wort Corona zusammen.

Auch in Spanien gibt es einige bestätigte Fälle, Berichten zufolge auch in den USA und Brasilien. So meldete etwa Rio de Janeiro die ersten beiden Fälle einer Doppelerkrankung. Wegen noch nicht gemeldeter Laborergebnisse dürfte die tatsächliche Zahl noch höher liegen.

Experte: Doppelinfektionen selten, aber "nichts Besonderes"

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger, hält das Auftreten solcher Doppelinfektionen allerdings für "nichts Besonderes". "Solche Fälle müssen irgendwann mal auftreten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Eine Doppelinfektion sei vermutlich etwas schlimmer als eine Infektion mit nur einem Erreger. Doppelinfektionen mit Grippe und Corona seien selten, "weil beide Viren gleichzeitig selten vorhanden sind - durch das Maskentragen sind zwei Winter fast ohne Influenza abgelaufen", sagte Salzberger.

Arnon Wiznitzer, Leiter der Gynäkologie im Beilinson-Krankenhaus, sagte den Angaben zufolge, dass die Patientin mit Medikamenten behandelt worden sei, die gleichzeitig gegen Corona und die Grippe effektiv seien.

Israel ist dennoch in Sorge

Laut der Israelischen Zeitung "The Times of Israel" zeigt sich das medizinische Personal besorgt aufgrund der auftretenden Grippe-Fälle zeitgleich mit dem Coronavirus. Im letzten Jahr haben die Hygienemaßnahmen wohl dazu geführt, dass es kaum Grippeinfektionen gab. Ein erhöhtes Auftreten beider Infektionen könnte die Krankenhäuser an die Belastungsgrenze bringen. Auch wenn, laut Ärzten des Beilinson-Krankenhauses, die gleichzeitigen Infektionen bisher wohl recht mild verlaufen.

Um sich vor einer Doppelinfektion zu schützen, ist zusätzlich zur Impfung gegen Covid-19 eine Grippe-Impfung ratsam. Wenn es sich bei dem Influenza-Impfstoff um einen Totimpfstoff handelt, ist die Impfung gegen Grippe und Corona, laut Stiko, auch gleichzeitig möglich.