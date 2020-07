BR24Live: Corona - Gefahr durch Langzeitfolgen?

Die neu gemeldeten Corona-Fälle halten sich in Deutschland in Grenzen, doch die Problematik um Langzeitfolgen nimmt zu. Die Wissenschaft warnt: Man wisse nicht, was das Virus anrichtet. Langzeitfolgen können noch nicht voll eingestuft werden. Immer mehr Menschen, die mit Corona infiziert waren, klagen über Spätfolgen.

In einem BR24Live geben wir einen Überblick über den aktuellen Stand zum Thema Langzeitbeschwerden. Dazu sprechen wir mit einer Betroffenen und Jeanne Rubner aus der BR-Wissenschaftsredaktion.