Booster-Impfung: Wer braucht die dritte Spritze?

Die meisten Mediziner halten die Empfehlung der Stiko für sinnvoll. Die Patienten, die trotz Impfung auf der Intensivstation landen, seien in den allermeisten Fällen Patienten über 80 oder Menschen über 60 mit besonderer Immunschwäche, sagt DIVI-Präsident Gernot Marx im Gespräch mit BR24: "Hier ist ja die Empfehlung der Kommission, dass man dieser Altersgruppe und dieser Patientengruppe eine dritte Booster-Impfung empfiehlt. Und das ist auch ganz klar unsere Empfehlung. Und dazu gehören auch diejenigen, die die Patienten tagtäglich versorgen. So wie ich selbst auch. Auch ich habe das Angebot unseres Hauses angenommen und bin ein drittes Mal geimpft."

Wer impft?

Nach den Empfehlungen der Gesundheitsministerien soll die dritte Spritze in der Regel von Ärztinnen und Ärzten verabreicht werden. In Ausnahmefällen auch in Impfzentren oder, vor allem in Pflegeheimen, von mobilen Impfteams.

Wann ist die dritte Spritze sinnvoll?

Grundsätzlich soll frühestens sechs Monate nach der zweiten Spritze die dritte erfolgen. Nur für Menschen mit schwerer Immundefizienz empfiehlt die Stiko die dritte Impfdosis bereits vier Wochen nach der zweiten.

Wer bezahlt eine mögliche Auffrischungsimpfung?

Die Impfung ist für die Bürger kostenlos, genauso wie die ersten beiden Dosen. Der Bund bezahlt den Impfstoff, Länder und Krankenkassen finanzieren die Impfzentren.

Hat die dritte Impfung möglicherweise neue Nebenwirkungen?

Bislang sind in der Regel nicht mehr Nebenwirkungen oder Impfreaktionen bekannt geworden als bei den ersten Vakzinierungen. In den USA, wo bereits mehr als zwei Millionen Menschen eine dritte Dosis bekommen haben, sind einige lokale Reaktionen nach der dritten Dosis etwas häufiger aufgetreten. Unter anderem Schmerzen an der Einstichstelle.

Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Klinikums Rechts der Isar der TU München hält die Nebenwirkungen für vergleichbar mit denen der ersten beiden Spritzen: "Tatsächlich sind die Nebenwirkungen im Bereich dessen, was man von den ersten Impfungen kennt. Also es gibt gerade bei der Boosterung mit Biontech-Impfstoffen keine Hinweise darauf, dass es zum Beispiel zu signifikant mehr Reaktiogenität (Redaktion: Ausmaß der Impfreaktion) oder anderen Nebenwirkungsprofilen kam."

In September kam es allerdings in einem Altenheim in Oberhausen in Nordrheinwestfalen zu einem Zwischenfall, der möglicherweise in Zusammenhang mit Booster-Impfungen steht. Dort mussten drei Tage nach der Spritze zwei Menschen reanimiert werden. Bei einigen weiteren gab es gesundheitliche Auffälligkeiten, laut Stadt Oberhausen "im Wesentlichen in Form von Herz-Kreislauf-, Atemwegs- und neurologischen Störungen". Ob die mit der Impfung zu tun haben, ist noch nicht restlos geklärt.

Welcher Impfstoff wird für die Drittimpfung empfohlen?

Grundsätzlich empfiehlt die Stiko für die mögliche Booster-Impfung einen mRNA-Impfstoff – also das Vakzin von Biontech oder Moderna. Diese Empfehlung gilt auch für die, die zunächst den Vektorimpfstoff von AstraZeneca bekommen haben.

Wer schon bei den ersten beiden Impfungen einen mRNA-Impfstoff bekommen hat, sollte beim jeweiligen Präparat bleiben.

Sonderfall Johnson und Johnson

Der Impfstoff von Johnson und Johnson sollte eigentlich schon nach einer Dosis den vollständigen Schutz bieten. Andererseits hat er insgesamt die schlechteste Schutzwirkung aller zugelassenen Impfstoffe. Deshalb empfiehlt die Stiko hier grundsätzlich eine weitere Dosis mit einem mRNA-Impfstoff.

Sollen sich Menschen, die zu keiner der genannten Gruppen gehören, ein drittes mal impfen lassen?

Nach aktuellem Stand gibt es keine maßgeblichen Expertinnen oder Experten, die die Auffrischung für jede und jeden empfehlen. Vereinfacht zusammengefasst: weil sie bei normalem Immunstatus noch nicht notwendig ist. Und weil es wichtiger sei, zunächst die Impfquote in ärmeren Ländern zu erhöhen.

Der Chefvirologe der Berliner Charité Christian Drosten macht aber auch klar, aus Virologen-Sicht sei jede Auffrischungsimpfung nützlich. "Wenn man ein drittes Mal geimpft wird, hat man danach viel bessere Antikörper. Wahrscheinlich bleibt der Schutz dann auch deutlich länger als nach nur zwei Impfungen. Das ist absolut super, eine Booster-Impfung zu bekommen", so Drosten. Und weiter: "Ich bin aber jetzt zum Beispiel an der Charité nicht nur Virologe, sondern wir haben da auch so was, das nennt sich 'Charité Global Health'. Das ist eine Einrichtung, wo sich die Charité auch damit beschäftigt, wie ist die Medizin weltweit? Und ich sehe auch aus eigener Erfahrung, weil ich in so Ländern arbeite, die Situation in Afrika beispielsweise. Da kommt eben eine ethische Überlegung ins Spiel. (…) Wenn ich diesen Hut aufhabe, dann würde ich schon immer sagen: Was machen wir uns hier die dritte Dosis klar, wenn dort noch nicht einmal die erste verabreicht ist?"

Grundsätzlich werden aber auch die Kosten für eine dritte Impfung übernommen, wenn man nicht zu einer der von der Stiko genannten Gruppen gehört.