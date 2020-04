Coburg: Bambus für bedrohte Braunkehlchen

Braunkehlchen leben bevorzugt auf Wiesen, auf denen hohe Pflanzenstängel wachsen. Denn von dort aus können sie das Gebiet überblicken. Weil heutzutage viele Wiesen zu gleichförmig sind, stellt der LBV im Landkreis Coburg bereits seit Mitte April im Itzgrund und dem Meederer Rieth rund 1.100 Bambusstäbe auf.

Bambusstäbe zeigen erste Erfolge

Die Stäbe bieten den Braunkehlchen die sogenannten Sitzwarten. Ein ähnliches Projekt mit Bambusstäben wurde in Kulmbach bereits vor mehreren Jahren erfolgreich gestartet. Auch die Rettungsaktion im Landkreis Coburg trägt bereits erste Früchte. Es seien schon viele Braunkehlchen zu beobachten, die auf den Bambusstäben sitzen und von dort aus auf Nahrungssuche gehen, so LBV-Gebietsbetreuer Christian Fischer.

Braunkehlchen sollen nicht nur Zwischenstopp in Coburg machen

Braunkehlchen gehören zu den Zugvögeln und waren in der Region Coburg einst weit verbreitet. Wenn sie im April auf ihrem Weg von Afrika in ihre europäischen Brutgebiete zurückkehren, fliegen viele von ihnen nur noch durch den Landkreis Coburg hindurch, so der Verband. Nur wenige Flächen werden noch von Brutpaaren besiedelt. Die neue Bambus-Methode soll dies nun ändern.