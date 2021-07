Selten, aber heftig: Cluster-Kopfschmerzen

Langsam oder plötzlich beginnend, dumpf oder stechend, heftig oder kaum zu spüren - jeder Menschen hat in seinem Leben irgendwann einmal mit Kopfschmerzen zu tun. In Deutschland leiden etwa 54 Millionen Menschen - also rund 70 Prozent der Bevölkerung - unter vorübergehenden oder anhaltenden Kopfschmerzen, berichtet die Techniker Krankenkasse.

Am häufigsten treten Spannungskopfschmerzen und Migräne auf. Eine besondere Form des Kopfschmerzes ist der sogenannte Cluster-Kopfschmerz - eine Kopfschmerzerkrankung, die sich durch streng einseitige und in Attacken auftretende sehr starke Schmerzen im Bereich von Schläfe und Auge äußert.

Ein Schmerz, wie heiß glühend ins Auge gestoßen

"Die Patienten sprechen davon, dass ihnen ein Messer von hinten heiß glühend ins Auge gestoßen wird. Früher hieß dieser Kopfschmerz auch Suizid-Kopfschmerz, weil es bis vor wenigen Jahren gar keine effektive Therapie gab.", berichtet der Neurologe Hartmut Göbel, Chefarzt der Schmerzklinik Kiel. Inzwischen können Ärzte diesen sogenannten Cluster-Kopfschmerz besser behandeln. Aber einigen hilft das nicht und bei ihnen haben Hartmut Göbel und Ärzte aus drei weiteren Ländern eine neue Therapie erprobt.

Durch eine Art Schrittmacher, den man unter die Haut pflanzt und der dann mit einem Kabel unter der Haut am Hinterkopf elektrische Reize abgibt. Die werden dann aufgenommen von den Hinterhauptsnerven und werden weitergeleitet zu den zentralen Schmerzfiltern im Hirnstamm. Neurologe Hartmut Göbel

Dieser Bereich des Gehirns ist für die Empfindlichkeit im Körper zuständig - wird er durch die dauernden kleinen Stromstöße gereizt, nimmt man den Schmerz nicht mehr so wahr. Jedenfalls war das bei den meisten der 130 Patienten in der Studie so, die zwölf Jahre gedauert hat: Die Kopfschmerz-Attacken traten nach ein paar Monaten nur noch halb so häufig auf, und die Schmerzen waren deutlich geringer. Die Ärzte sehen den Nerven-Schrittmacher aber nur als Option, wenn bei Cluster-Kopfschmerz nichts anderes hilft.

Zeichen für Cluster-Kopfschmerzen

Cluster-Kopfschmerzen können periodisch gehäuft für einige Wochen bis mehrere Monate auftreten. Die heftigen und einseitigen Attacken dauern meist zwischen 15 und 180 Minuten und treten unvermittelt auf, bei vielen Patienten aus dem Schlaf heraus, berichtet das Westdeutsche Kopfschmerzzentrum auf seiner Homepage. Typischerweise tritt beim Clusterkopfschmerz während der Kopfschmerzattacken eines oder mehrere der nachfolgenden Begleitsymptome auf der Seite des Kopfschmerzes auf:

Rötung des Auges

tränendes Auge

ein hängendes Augenlid

laufende und/oder verstopfte Nase

Schwitzen im Bereich der Stirn oder des Gesichtes

Anders als Menschen mit Migräne neigen Patienten mit Cluster-Kopfschmerz nicht dazu, sich ins Bett zurückzuziehen, sondern laufen während der Attacke umher. Ein Teil der Patienten berichtet über einen zwischen den Attacken bestehenden leichten dumpfen Hintergrundkopfschmerz, so das Westdeutsche Kopfschmerzzentrum weiter.

