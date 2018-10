Club of Rome mahnt baldigen wirtschaftlichen Wandel an

Der Club of Rome, ein Zusammenschluss von Experten verschiedener Disziplinen, setzt sich seit seiner Gründung für eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft ein. 1972 hatte sein erster Bericht "Die Grenzen des Wachstums" für eine nachhaltige Ökonomie plädiert. Nun, 50 Jahre später, bestätigen die Mitglieder zum Jubiläum ihre Forderung: Nur eine radikale Transformation der Weltwirtschaft in den kommenden Jahrzehnten könne Wohlstand und das Überleben des Planeten in Einklang bringen.

Forderungen von damals – heute noch gültig

Die Mahnung beruht auf einem aktuellen Bericht, den der Club of Rome in Rom vorstellt. "Die meisten der ursprünglichen Schlussfolgerungen gelten noch immer", erklärte Johan Rockström, einer der Autoren der neuen Studie, die vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung veröffentlicht wurde. "Das ist zwar befriedigend für die Wissenschaft, nicht aber für die Gesellschaften", sagte Rockström.

Sind die UN-Nachhaltigkeitsziele erreichbar?

Für den Bericht erstellten die Forscher per Computersimulation vier Szenarien, die wirtschaftliche und soziale Daten der vergangenen vier Jahrzehnte berücksichtigten. Ziel war es, in jedem Szenario die UN-Nachhaltigkeitsziele bis zum Jahr 2030 zu Armut, Gesundheit, Energie und Umwelt im Rahmen der Ressourcen des Planeten zu erreichen. Sie reichen vom Szenario geringen Wirtschaftswachstums bei gleichzeitigem Erreichen der Ziele bis hin zum Fokus auf ein schnelles Wachstum oder individuelle Ziele.

Nur radikaler Wirtschaftswandel verspricht Erfolg

Nur ein Szenario verspreche wirklichen Erfolg für "die Ziele der Menschheit und den Planeten", erklärte Per Espen Stoknes von der Norwegian Business School, die an dem Bericht beteiligt war. Dafür seien fünf Bedingungen erforderlich: eine radikale Energiewende, eine nachhaltige Lebensmittelproduktion, neue Wachstumsmodelle für ärmere Länder, ein Abbau von Ungleichheit durch faire globale Steuersysteme sowie enorme Investitionen in Bildung, Geschlechtergleichheit, Gesundheit und Familienplanung.

Umverteilung des Weltvermögens gefordert

Es sei nötig, ab 2020 in jedem Jahrzehnt den Ausstoß fossiler Brennstoffe zu halbieren. Damit 2050 schätzungsweise zehn Milliarden Menschen ernährt werden könnten, müsste zwingend zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft übergegangen werden. Nicht zuletzt müsse sichergestellt werden, dass die reichsten zehn Prozent der Erde zusammen nicht mehr als 40 Prozent des Weltvermögens besitzen, forderte der Bericht.

All das sei "machbar", erklärten die Forscher, die Bereitschaft der Märkte und nötige Technologien seien vorhanden. Das größte Problem sehen sie aber darin, die ungleiche Vermögensverteilung in der Welt zu beheben.