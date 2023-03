Cheops-Pyramide: Wie Forscher eine unbekannte Kammer fanden

Japanische und französische Wissenschaftler hatten bereits seit 2015 mit der Myonentechnik die Dichte der Pyramide untersucht und Hinweise auf unbekannte Hohlräume entdeckt. Seit 2019 sind auch Forscher der TUM an der Untersuchung versteckter Strukturen in der Pyramide beteiligt. Sie nutzen verschiedene Techniken, um ins Innere der Steinblöcke zu blicken, was sich hinter ihnen befindet.

"Die Pyramiden gehören zum Weltkulturerbe. Deshalb müssen wir bei der Untersuchung besonders vorsichtig vorgehen, damit keine Beschädigungen entstehen. Wir arbeiten an der Cheops-Pyramide daher mit Radar- und Ultraschallmessgeräten, die zerstörungsfrei und teilweise sogar kontaktfrei angewendet werden können", erklärt Professor Christian Große vom Lehrstuhl für Zerstörungsfreie Prüfung. Kein Vergleich zu den Methoden im 19. Jahrhundert, als sich Forscher auf der Suche nach verborgenen Kammern den Weg durch die Pyramiden mit Sprengstoff bahnten.

Blick mit dem Endoskop in die Pyramiden-Kammer

Ihre Dichtemessungen konnten die Wissenschaftler mit einer endoskopischen Kamera bestätigen. Zwischen den Steinen des Chevrons, einer massiven, giebelförmigen Steinkonstruktion, fanden sie eine kleine Lücke. Durch diese konnten sie ein fünf Millimeter breites Endoskop in die Kammer dahinter schieben. Normalerweise wird diese Methode benutzt, um Hohlräume in Maschinen oder Bauwerken wie Brücken zu untersuchen.

Die Bilder aus der neu entdeckten Kammer in der Cheops-Pyramide versetzten die Forscher in Erstaunen: "Einen Hohlraum in einer Pyramide zu entdecken, ist schon etwas Besonderes. Aber dass diese Kammer groß genug ist, um mehrere Menschen aufzunehmen, das macht es noch viel bedeutender", sagt Professor Große.