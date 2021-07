"Carbon Black": Wie Altreifen recycelt werden können

Altreifen werden bislang vorwiegend zur Gewinnung von Energieträgern genutzt. Jetzt wird deren wertvollster Inhaltsstoff wiederverwertet. Nämlich das, was die Reifen schwarz macht: Es nennt sich Industrieruß oder in der Fachsprache "Carbon Black". Rund drei Kilogramm davon stecken durchschnittlich in einem Reifen. Christian Kaiser vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik erklärt, warum es wichtig ist, diesen Anteil zu recyceln.

"Bei der Herstellung einer Tonne Carbon Black werden etwa 1,5 Tonnen fossiler Rohstoffe und große Mengen Wasser benötigt. Dabei werden bis zu 3 Tonnen Kohlenstoffdioxid emittiert. Schon aus ökologischer Sicht ist es also sinnvoll, das in einem Reifen enthaltene Carbon Black wiederzugewinnen." Christian Kaiser, Fraunhofer-Institut

Viel Erdöl, hoher CO2-Ausstoß – der Industrieruß ist zu kostbar, um ihn einfach auf Deponien verrotten zu lassen, wenn die Reifen abgefahren sind. Das Problem war aber bisher: In der schwarzen Substanz stecken zu einem Fünftel mineralische Zusätze etwa aus Zink, die das Recycling stören. Die können die Fraunhofer-Forscher jetzt vom Ruß trennen und separat wiederverwerten.

Recyceltes Carbon Black: Frei von mineralischen Reststoffen

Dabei wird das Material, vereinfacht ausgedrückt, in einen Reaktor gegeben und einzelne Stoffe selektiv aus dem Gemisch herausgelöst. Nach der Behandlung entspricht das Material dem ursprünglich eingesetzten Carbon Black und kann zum Beispiel für Reifen oder andere Gummiprodukte eingesetzt werden.

Eine Pilotanlage existiert bereits und eine Münchner Firma will das Verfahren einsetzen. Wer Reifen loswerden will, kann dann so einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

