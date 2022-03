Bundeswehrgeneral a.D.: "Die Abschreckung muss funktionieren"

100 Milliarden Euro will Bundeskanzler Olaf Scholz in die Bundeswehr investieren. Damit sollen die Probleme bei der Aus- und Aufrüstung gelöst werden. Das neue “Possoch klärt” beschäftigt sich mit der Frage, ob die Bundeswehr im Angesicht des Ukraine-Kriegs derzeit nur bedingt einsatzfähig ist. Für die Aufgaben, die jetzt bevorstehen können, habe Deutschland keine ausreichende, militärische Einsatzbereitschaft, sagt Wolfgang Richter, Brigadegeneral außer Dienst des Heeres der Bundeswehr. Für das Video hat Moderator Dominic Possoch mit ihm gesprochen.

Landes- und Bündnisverteidigung: Eine neue Herausforderung für die Bundeswehr

Dominic Possoch: "Warum sind die hohen, außerordentlichen Investitionen in die Bundeswehr gerade jetzt wichtig?"

Wolfgang Richter: "Die geopolitische Situation in Europa hat sich erheblich verändert. Das zeichnet sich seit einiger Zeit ab. Aber seit dem 24. Februar 2022 wissen wir, dass es mit Russland eine Großmacht gibt, die bereit ist, militärische Macht auch einzusetzen und zwar überraschend und mit einem hohen Umfang an Truppen. Dafür war die Bundeswehr bisher nicht ausreichend ausgerüstet und strukturiert."

Possoch: "Woran liegt das?"

Richter: "Die Bundeswehr hat geglaubt, dass sie in erster Linie nur noch Stabilisierungseinsätze im Ausland macht, wo man dann über einen längeren Zeitraum die richtigen Kontingente maßgeschneidert zusammensetzen kann. Jetzt geht es um einen schnellen Einsatz von hochmobilen, hochmodernen Verbänden, die voll ausgestattet und in wenigen Tagen einsatzbereit sein müssen. Das brauchen wir jetzt, um die Bündnisverpflichtungen der NATO zu erfüllen. Und diese Fähigkeit hat die Bundeswehr, so wie sie jetzt besteht, nicht."

Im Video: Bundeswehr im Angesicht des Ukraine-Kriegs: Nur bedingt einsatzbereit? Possoch klärt!