Bundeswehr: nur bedingt einsatzbereit? Possoch klärt!

Es gibt Hubschrauber, die nicht fliegen, Panzer, die nicht fahren, U-Boote, die nicht schwimmen. Die Probleme der Bundeswehr, was die Ausrüstung angeht, sind seit Jahren für einen billigen Lacher gut. Im Angesicht des Ukraine-Kriegs jedoch stellt sich zunehmend die Frage: Ist die Bundeswehr überhaupt einsatzbereit? Alfons Mais, oberster Heeressoldat hat am Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine im Netzwerk LinkedIn gepostet: "Die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da."

100 Milliarden Euro zusätzlich sollen die Probleme der Bundeswehr jetzt lösen. Doch reicht Geld allein? Dieser Frage geht das neue "Possoch klärt" (Video unten) nach und zu Beginn stellt Wolfgang Richter, Brigadegeneral außer Dienst des Heeres der Bundeswehr fest:

"Wir haben nicht genügend Einsatzbereitschaft für die Aufgabe, die uns jetzt bevorsteht. Und das ist die Rückkehr zur Landes- und Bündnisverteidigung." Wolfgang Richter, Brigadegeneral a.D. des Heeres der Bundeswehr

Bundeswehr: veraltete Ausrüstung, Mangelwirtschaft, schlechter Zustand vieler Systeme

Der Kampfjet Tornado der Bundeswehr ist ein regelrechter Oldtimer unter Militärflugzeugen, ebenso der 50 Jahre alte Transporthubschrauber vom Typ CH-53. Ein Teil von ihnen bleibt seit Jahren am Boden, um als Ersatzteillager ausgeschlachtet zu werden, weil es die Hersteller längst nicht mehr gibt.

Aber nicht nur modernes Kriegsgerät ist Mangelware, es fehlt den deutschen Soldatinnen und Soldaten sogar an ganz grundlegenden Dingen, wie Jacken oder Unterwäsche. Das hat jüngst die Bundestags-Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) über die Lage der deutschen Bundeswehr in Litauen gesagt, also an der Ostflanke der Nato.

100 Milliarden Euro für die Bundeswehr: Reicht das?

Ein Sondervermögen über 100 Milliarden Euro soll die desolate Lage wenden. Wird das reichen? Im Fußball gilt der geflügelte Satz: Geld schießt keine Tore. Bei der Bundeswehr ist Geld laut Rafael Loss von der Denkfabrik "European Council on Foreign Relations" jedoch ein wesentlicher Teil der Einsatzbereitschaft. Der Experte für deutsche Außen- und Sicherheitspolitik stellt fest: "Es liegt am Geld, dass es keine Munition für Übungsschießen gibt, aber gerade Übungsschießen erhöht die Einsatzbereitschaft des einzelnen Soldaten, der einzelnen Soldatin."

Loss führt auch an, dass es in den vergangenen Jahren zu wenig Debatte über die Bundeswehr und ihre Aufgaben gab. Ein Mentalitätswandel müsse dringend her.

Im Video: Die Bundeswehr im Angesicht des Ukraine-Kriegs: nur bedingt einsatzbereit? Possoch klärt!