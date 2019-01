Bundesgerichtshof: Rechte von Lebendorganspendern gestärkt

Kann man Schadensersatz fordern, wenn es nach einer Organspende zu Problemen gekommen ist? Der für Arzthaftungsfragen zuständige VI. Zivilsenat des BGH hat dazu heute ein Grundsatzurteil gefällt. Er hat in seinem Urteil die Rechte von Lebendorganspendern gestärkt. Ärzte müssen Organspender bei einer Lebendnierenspende umfassend über mögliche gesundheitliche Risiken aufklären. Die Annahme, dass der Spender sowieso sein Organ gespendet hätte, könne eine unzureichende Risikoaufklärung nicht rechtfertigen. Im konkreten Fall wies der BGH auch darauf hin, dass die Nierenspender nicht über besondere Risiken für ihre eigene Gesundheit informiert worden seien. Schon vor dem Eingriff seien die Nierenwerte der Spender nicht optimal gewesen.

Urteil von grundsätzlicher Bedeutung

Richterin Vera von Pentz versteht das Urteil als Stärkung des Systems der Organspende. Spender müssten sich darauf verlassen können, dass die Vorgaben, die im Transplantationsgesetz festgeschrieben sind, in der Praxis auch umgesetzt würden. Nur so könne "die Bereitschaft der Menschen zur Organspende langfristig gefördert werden". Mit einer anderen Gesetzesauslegung wären "die Aufklärungsanforderungen unterlaufen" worden. Zur Frage der Höhe der Schadenersatzansprüche verwies der BGH die beiden verhandelten Fälle zurück an die Vorinstanz.

Nebenwirkungen durch Lebendorganspende

Geklagt hatten zwei Organspender: Sie fordern Schmerzensgeld und Schadensersatz, weil sie sich von den Ärzten der Universitätsklinik Essen nicht genügend über die Folgen einer Lebendnierenspende aufgeklärt gefühlt haben. So habe bei den Aufklärungsgesprächen der vorgeschriebene neutrale Arzt gefehlt. Die Tochter, die für ihre Mutter, und der Ehemann, der für seine Frau eine Niere gespendet hatten, beklagen, dass sie seither unter anderem an chronischer Erschöpfung leiden. Einer der Spender brachte vor, er hätte sich bei einer vollständigen Aufklärung gegen die Spende entschieden. Die Kläger zeigten sich nach dem Urteil "glücklich, dass nun ein Schlussstrich gezogen werden" könne. Die Ehefrau des Spenders betonte, künftig werde es für Angehörige "einfacher, Nein zu sagen".

Kläger in den Vorinstanzen abgewiesen

In den Vorinstanzen wurden die Klagen der beiden Nierenspender abgewiesen. Das Oberlandesgericht in Hamm stellte in den Berufungsverfahren zwar Fehler bei der Aufklärung fest, ging aber davon aus, dass die beiden Spender auch bei korrekter Aufklärung einer Spende zugestimmt hätten.

Wer darf eine Lebendspende machen?

Erlaubt ist so eine Lebendspende nur unter Familienmitgliedern, die sich sehr nahestehen – zum Beispiel Eltern, Kinder oder Ehepartner. Via Gesetz sind die Ärzte verpflichtet, ein Aufklärungsgespräch, in dem auch mögliche Folgen besprochen werden müssen, mit den Patienten zu führen. Dabei ist auch ein zweiter Arzt anwesend.

Organspende in Deutschland

Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation standen Ende 2018 bundesweit etwa 9.400 schwer kranke Menschen auf der Warteliste. Laut Eurotransplant warteten davon insgesamt 7.239 Menschen auf eine neue Niere. Das sind etwa dreimal so viele, wie Transplantate vermittelt werden können.

Lebendspende einer Niere möglich

Bei Nierenkranken kann auch eine Lebendspende infrage kommen, da häufig kein passendes postmortal gespendetes Organ zur Verfügung steht. Der Vorteil einer Lebendspende ist, dass besonders detailliert untersucht werden kann, ob Spenderorgan und Empfänger gut zusammenpassen. Alle Untersuchungen und Operationen werden im gleichen Krankenhaus vorgenommen, die Gefahr, dass ein eingeflogenes Spenderorgan Schaden nimmt, ist so nicht gegeben. Außerdem ist gewährleistet, dass der Spender und damit das Organ gesund sind.

Wer darf eine Niere spenden?

Denn Voraussetzung für eine Nierenlebendspende ist, dass der Spender zwei gesunde Nieren und einen guten allgemeinen Gesundheitszustand hat, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Ist der Spender gesund, gibt es auch keine Altersbeschränkung.

Nebenwirkungen einer Nierentransplantation

Eine Nierentransplantation dauert sowohl für den Spender als auch den Empfänger zwischen zwei und drei Stunden. Wie bei allen Operationen kann es zu Nebenwirkungen kommen. Nach der OP kann es unter anderem zu Nachblutungen, Wundinfektionen und anderen Infekten kommen – mitunter auch zu Taubheitsgefühlen an der Operationsstelle oder zu einem Narbenbruch. Schwerwiegendere Folgen kann zum Beispiel eine Bein- oder Lungenthrombose sein. Ob die Entnahme einer Niere zu erhöhtem Blutdruck führen kann, wird in Fachkreisen noch diskutiert.

Ein "normales" Leben mit einer Niere möglich

Die verbleibende Niere des Spenders übernimmt circa 70 Prozent der Nierenleistung im Vergleich zu vorher. Das ist für ein "normales" Leben vollkommen ausreichend, so die BZgA. Fünf Jahre nach der Transplantation funktionieren noch fast 85 Prozent der Transplantate von Lebendspendern. Bei postmortal gespendeten Organen sind es lediglich 70 Prozent, so die Auswertung der Universität Heidelberg in der "Collaborative Transplant Studie".

Nicht genügend postmortale Spenden

Anders als bei Niere oder Teile der Leber können Herz, Lunge oder Bauchspeicheldrüse nur von verstorbenen Organspendern transplantiert werden. Und davon gibt es nicht genug. Jeden Tag sterben drei Menschen, die auf der Warteliste für ein Organ stehen, so die Deutsche Stiftung Organtransplantation.

Und das, obwohl laut einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von 2018 ganze 84 Prozent der Befragten angaben, dass sie dem Thema Organspende "eher positiv" gegenüberstehen. 2010 waren es 79 Prozent. Einen Organspendeausweis tragen heute 36 Prozent der Bevölkerung bei sich. Vor zehn Jahren lag die Quote noch bei 17 Prozent. Damit diese Quote nicht so niedrig bleibt, halten einige Politiker die sogenannte Widerspruchslösung für ein geeignetes Mittel.

Was will die Widerspruchslösung?

Die Widerspruchslösung sieht vor, dass jeder Bundesbürger automatisch als Organspender gilt. Es sei denn, er oder sie hat dieser Regelung zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen. Bisher ist es umgekehrt: Bei der sogenannten Entscheidungslösung muss jede oder jeder einer Organtransplantation ausdrücklich zustimmen, beispielsweise auf einem Organspendeausweis.

Widerspruchslösung heftig umstritten

Auch wenn mehr Organtransplantationen nötig wären, ist die Widerspruchslösung, wie sie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU und der Mediziner Karl Lauterbach, Gesundheitspolitiker von der SPD, befürworten, hoch umstritten. Und zwar auf vielen Ebenen: ethisch, juristisch, medizinisch aber auch im Hinblick auf ihre praktische Wirksamkeit.

Wann ist ein Mensch tot?

Die Befürworter der Widerspruchsregelung meinen, dass Aufklärung und Transparenz dafür entscheidend seien, dass die Bereitschaft steige, sich mit dem Thema Organspende zu beschäftigen. Das zeigt auch die Umfrage der BZgA. Denn dort geben 44 Prozent der Befragten an, sie fühlten sich nicht ausreichend informiert. Für viele Menschen steht noch immer die Frage im Vordergrund, wann ein Mensch wirklich tot ist. Sie erkennen den Hirntod als Tod des Menschen nicht an und kommen nicht damit zurecht, einen Menschen, der durch Maschinen künstlich am Leben gehalten wird und lebendig aussieht, als tot zu betrachten.

Studie: Kliniken melden mögliche Spender nicht weiter

Thorsten Feldkamp und seine Kollegen vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sehen aber noch ein ganz anders Problem. Für sie liegt das Problem nicht in der Spendenbereitschaft der Menschen, sondern darin, dass die Krankenhäuser potenzielle Spender immer seltener melden. Er und seine Kollegen prangern vor allem die Abläufe in den Kliniken an. Deshalb hält Thorsten Feldkamp es für unerlässlich, diese zu verbessern. Das alles haben er und seine Kollegen in einer repräsentativen Studie, die im Juli 2018 im deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, untersucht. Dort erklären sie, warum die Zahl der Organtransplantationen zurückgegangen ist.