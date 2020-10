Brückentage 2021 - Urlaubsoptimierer haben wenig Glück

Grundsätzlich Glück hat, wer nicht auf die Schulferien angewiesen ist. Dem bleiben überfüllte Urlaubsorte meistens erspart. Gerade zurzeit von Corona ist Urlaub in Deutschland die sicherste Alternative, aber auch hier fällt es oft nicht leicht, für den nötigen Abstand zu sorgen - gerade in den Schulferien.

Wenig Brückentage 2021

Heiß umkämpft unter Arbeitnehmern sind oft die Brückentage, um in einen Kurzurlaub zu starten. Wer das Rennen macht, hat letztendlich der Arbeitgeber zu entscheiden. Kein Arbeitnehmer hat das Recht, an seinem Wunschtermin freinehmen zu dürfen. Viel Stoff für Streit gibt es 2021 allerdings nicht, denn es gibt nur zwei Feiertage, die ein verlängertes Wochenende von vier Tagen möglich machen: Christi Himmelfahrt (13. Mai - Donnerstag) und Fronleichnam (3. Juni – Donnerstag) bilden zusammen das klassische Viertagewochenende, wenn Sie am Brückentag einen Tag Urlaub einreichen. Aber vielleicht stecken Sie auch mal zurück? Denn an Brückentagen kann man sich zumindest in manchen Branchen entspannt zurücklehnen. In viele Büros zum Beispiel herrscht ungewohnte Ruhe, die man dann genießen kann.

Fünf Feiertage fallen auf Wochenenden

Es folgen leider weitere schlechte Nachrichten, was Urlaubsoptimierer angeht: 2021 fallen insgesamt fünf Feiertage auf das Wochenende. Der Tag der Arbeit am 1. Mai ist an einem Samstag. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag (25. und 26. Dezember) sind ebenfalls für viele Arbeitnehmer verschenkt, da auch sie auf ein Wochenende fallen. Das Mariä Himmelfahrt (15. August) auf einen Sonntag fällt, betrifft nur einige Gemeinden in Bayern.

Weihnachten 2020 nutzen

Da gibt es wenig zu beschönigen: So richtig viel lässt sich 2021 nicht aus den Feiertagen rausholen. Wer jetzt noch die Chance hat, sollte sich heuer aber über Weihnachten und Neujahr freinehmen. Mit neun Tagen Urlaub inklusive Heiligabend (Donnerstag) haben Sie bis Sonntag, den 10.1., insgesamt 18 Tage am Stück frei. Gerechnet wurde hier mit vollen Urlaubstagen für Heiligabend und Silvester. Wenn Ihr Chef Ihnen dafür nur einen halben Tag anrechnet, haben Sie Glück. Denn das hängt davon ab, was im Arbeitsvertrag, im Tarifvertrag oder in der Betriebsvereinbarung des jeweiligen Arbeitsgebers festgelegt worden ist. Manche Betreibe sind kulant und erlauben ihren Angestellten, an Heiligabend und Silvester nur einen halben Tag zu arbeiten. Wenn diese den ganzen Tag frei haben wollen, müssen sie dann auch nur einen halben Urlaubstag nehmen, um den ganzen Tag frei zu bekommen. Einen Rechtsanspruch haben sie darauf allerdings nicht, denn laut Bundesurlaubsgesetz ist es nicht möglich, nur einen halben Urlaubstag zu nehmen: Ein halber Urlaubstag sei auf einen ganzen aufzurunden.

Osterfeiertage nutzen - bis zu 16 Tage frei

Wie jedes Jahr kann man versuchen, die Wochen um fixe Feiertage herum - wie zum Beispiel Karfreitag und Ostermontag - Urlaub zu nehmen. Wer sich die vier Werktage vor Karfreitag sowie die vier Werktage nach Ostermontag frei nimmt, verdoppelt so seine freien Tage. Wer nicht ganz so lange freimachen möchte: Wenn Sie nur vier Urlaubstage nehmen - vom 29. März bis zum 1. April oder vom 6. bis zum 9. April - schlagen Sie durch die Osterfeiertage neun freie Tage heraus. Nachteil für diejenigen, die unabhängig von den Schulferien sein wollen: Sie stecken dann mittendrin!

Christi Himmelfahrt und Pfingsten

Wie immer liegt Christi Himmelfahrt auf einem Donnerstag. Wenn Sie die vier Werktage um den 13. Mai herum Urlaub nehmen, haben Sie neun Tage am Stück frei. Wer einen längeren Urlaub plant, kann auch noch den Pfingstmontag mit ins Boot holen. Ab dem 13. bis zum 30. Mai haben Sie mit sechs Urlaubstagen 12 Tage frei.

Jede Menge verlängerter Wochenenden

Zumindest Dreitagewochenenden bietet das Jahr 2021 reichlich. Da gibt es dann auch keinen Streit mit Kollegen. Die Feiertage Neujahr (1. Januar), Karfreitag (2. April), Ostermontag (5. April), Pfingstmontag (24. Mai) und Allerheiligen (1. November) bescheren Ihnen ohne weiteres Zutun ein Dreitagewochenende, denn sie liegen entweder auf einem Freitag oder Montag.

Schöne Bescherung: Weihnachten und Silvester 2021/2022

Die Weihnachtsfeiertage 2021 liegen noch ungünstiger als 2020, denn der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sind am Samstag und Sonntag. Das heißt, man muss gut planen, um noch genügend Zeit zum Einkaufen und Vorbereiten zu haben. Auch Neujahr 2022 ist verschenkt, denn der 1. Januar fällt auf einen Samstag. Da hilft nur Augen zu und durch. Die nächsten Jahre muss es dann ja wieder besser werden.

Die bayerischen Feiertage 2021 im Überblick