Brennnesseln: Nützlicher als manche Nutzpflanze

Für die Bratlinge braucht man ebenfalls blanchierte Brennnesseltriebe, notfalls gehen hier auch große Blätter. Sie werden gehackt und zusammen mit Käsewürfeln in einen gut gewürzten Semmelknödelteig gemischt. Der Teig muss so fest sein, dass man daraus dicke Bratlinge formen kann, die sich in Paniermehl wenden und anschließend in Öl braten lassen. Dazu passt besonders gut ein Salat aus Kartoffeln oder Gelben Rüben.

Die Samen sind Kraftzellen

Die weiblichen Brennnesselpflanzen bilden nach der Blüte gegen Ende des Sommers Samen aus, die als wahre Kraftpakete gelten. Sie enthalten die Vitamine A, C und E, reichlich Mineralstoffe und Phytohormone. Brennnesselsamen sollen gegen Schlappheit, Wechseljahrbeschwerden und Altersschwäche helfen, die Potenz und Fruchtbarkeit fördern, die Milchbildung bei stillenden Müttern anregen, sowie die Kondition steigern. Man kann sie übers Müsli streuen oder zum Beispiel in Teige mischen. Besonders gut zur Wirkung kommen sie als Topping auf gebundenen Gemüsesuppen im Winter. Auf Kartoffel-, Kürbis-, und Rote Bete-Suppen zum Beispiel schmecken sie besser als Schnittlauch oder Petersilie und machen auch optisch mehr her.

Brennnesselsamen gibt es inzwischen auch zu kaufen. Besser und günstiger ist es jedoch, sie selbst zu sammeln. Die Samen findet man an den weiblichen Pflanzen. Sie erkennt man an ihren zottelig herabhängenden Blütenständen. Die Blütenstände der männlichen Pflanzen sind kürzer und stehen eher waagerecht ab, sie bilden keine Samen.

Haarwasser aus Brennnesseln selber machen

Brennnesselwurzeln erntet man am besten im Herbst, da sind sie besonders nährstoffreich. Danach muss man sie gut waschen. Aus drei Esslöffeln frisch geschnittener Brennnesselwurzeln, einem halben Liter Wasser und einem Viertelliter Apfelessig kann man Haarwasser oder eine Spülung herstellen, beides vitalisiert die Kopfhaut und lässt die Haare aufleben. Einfach alles zusammen zehn Minuten köcheln lassen, filtern und abfüllen.

Brennnesseltee bringt Stoffwechsel auf Trab

Aus getrockneten Brennnesselblättern kann man auch einen Tee machen, der den gesamten Stoffwechsel anregt. Er soll Gicht-, Rheuma-, Galle- und Leberbeschwerden lindern. Und die Harnmenge erhöhen. Wem der Geschmack zu stumpf ist, kann zum Beispiel Holunderblüte, Zitronengras oder Ingwer dazu mischen. Brennnesselblätter werten auch Smoothies auf: geschmacklich und im Hinblick auf die Inhaltsstoffe.

Aufbau-Heu und Kükenfutter

Die Brennhaare schützen die Brennnesseln vor "Fressfeinden", denn die Weidetiere wollen sich ebenfalls nicht verbrennen. Andererseits schmecken die Blätter auch dem Vieh besonders gut. Und ihre Inhaltsstoffe lassen Gras und viele andere Futterkräuter blass aussehen. Wer die Brennnesseln an Tiere verfüttern will, hat zwei Möglichkeiten: Heu daraus machen, damit die Brennhaare austrocknen und es zum Beispiel als Aufbaufutter für kranke Kälber nehmen.

Für kleine Gänse, Enten und Hühner sind frische Brennnesseln das Grünfutter schlechthin. Man walkt dazu die abgeschnittenen Brennnesseln mit dem Nudelholz, bis alle Brennhaare abgeknickt sind und schneidet die Blätter dann in kleine Stücke. Verfüttert man sie an Legehennen, bekommen die Eier besonders gelbe Dotter - was am hohen Beta-Carotin-Gehalt der Brennnesseln liegt.

Wer die Brennnesseln in ihrer ganzen Vielseitigkeit nutzt, muss direkt aufpassen, dass für das Tagpfauenauge und den Kleinen Fuchs noch welche übrig bleiben.