Braunes Fett: Wie der Kalorienkiller durch Kälte aktiviert wird

Das braune Fettgewebe wurde 2009 zufällig von Forschenden entdeckt. Dazu wird intensiv geforscht, denn es hat viele gesundheitsfördernde Eigenschaften: Es hilft dabei, Gewicht zu reduzieren und Adipositas und Diabetes vorzubeugen. Da dieses Gewebe mit zunehmendem Alter abnimmt, wird untersucht, wie man das braune Fett wieder aktivieren kann.

Was ist braunes Fett?

Braunes Fett (BAT – Brown Adipose Tissue) ist ein besonderer Fetttyp im menschlichen Körper. Im Gegensatz zum weißen Fett, das überschüssige Energie speichert und lästige Polster bildet, verbrennt braunes Fett Kalorien, um Wärme zu erzeugen. Die Hauptaufgabe von braunem Fett ist die Thermogenese, die Wärmeerzeugung, die viele Kalorien verbraucht. Diese Eigenschaft macht das braune Fett besonders interessant für die Forschung, um es gegen Adipositas und Stoffwechselerkrankungen einzusetzen.

Warum ist braunes Fett so wichtig?

Braunes Fett kann den Energieverbrauch steigern und damit zur Gewichtskontrolle beitragen. Wenn es kalt wird, holen sich die braunen Fettzellen ihr Brennmaterial aus dem Speicherfett: "Wer sein braunes Fett durch regelmäßige Kälteexposition trainiert, ist dünner und hat weniger Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen", sagt Prof. Alexander Bartelt vom Institut für Prophylaxe und Epidemiologie der Kreislaufkrankheiten (IPEK) (externer Link) am Klinikum der Universität München. Die Forschungsergebnisse wurden in The Embo Journal (externer Link) veröffentlicht.

Wie genau die braunen Fettzellen Wärme erzeugen und den Stoffwechsel ankurbeln, ist noch nicht abschließend geklärt, sodass noch keine Therapien entwickelt werden können. Klar ist, dass braune Fettzellen besonders reich an Mitochondrien sind, den Kraftwerken der Zellen, die zahlreiche Aufgaben wie zum Beispiel die Thermogenese ausführen. Sie sind sehr eisenreich, was die Farbe des braunen Fetts erklärt. Ziel sei es, so Bartelt, neue Wege zu finden, wie man die Mitochondrien auch in den weißen Fettzellen wieder fit machen könne. Diese seien bei den meisten Menschen ausreichend vorhanden.

Wo befindet sich braunes Fett im Körper?

Vor allem Säuglinge haben große Mengen an braunem Fett, um ihre Körpertemperatur zu regulieren, denn sie besitzen noch nicht genügend Muskelmasse, um sich warm zu zittern. Auch Erwachsene besitzen braunes Fett, allerdings in geringeren Mengen - etwa 50 Gramm. Es befindet sich hauptsächlich am Nacken, an den Schulterblättern und entlang der Wirbelsäule.

Wie kann man das braune Fett aktivieren?

Eine nachweisliche Methode, sein braunes Fett zu aktivieren, ist Kälte. Auch wenn es schwerfällt: Regelmäßige Kältereize, wie kalte Duschen oder Aufenthalte in kühlen Umgebungen (ca. 16 –19 °C), können die Aktivität von braunem Fett erhöhen.

An der Frage, ob und inwieweit Sport und Ernährung die Aktivierung des braunen Fetts befeuern können, wird nach wie vor geforscht. So wird untersucht, ob und wie sich zum Beispiel bestimmte Lebensmittel auf die Aktivität des braunen Fettgewebes auswirken. Die Technische Universität München (TUM) hat etwa den Einfluss kohlehydratreicher Nahrung getestet (externer Link). Doch zum Themenkomplex Ernährung und Sport sind noch weitere Studien notwendig.

Kann braunes Fett beim Abnehmen helfen?

Braunes Fett allein macht nicht schlank. Es kann zwar den Kalorienverbrauch erhöhen, ersetzt aber keine gesunde Ernährung oder regelmäßige Bewegung. Jedoch kann die gezielte Aktivierung des braunen Fetts dabei helfen, den Stoffwechsel anzukurbeln und die Fettverbrennung zu optimieren.

Welche gesundheitlichen Vorteile hat braunes Fett?

Neben der Fettverbrennung hat braunes Fett noch weitere positive Auswirkungen auf die Gesundheit:

Verbesserte Insulinsensitivität : Studien deuten darauf hin, dass aktives braunes Fett das Risiko für Typ-2-Diabetes senken kann.

: Studien deuten darauf hin, dass aktives braunes Fett das Risiko für Typ-2-Diabetes senken kann. Herz-Kreislauf-Schutz : Durch die erhöhte Fettverbrennung kann es sich positiv auf Cholesterinwerte und die allgemeine Herzgesundheit auswirken.

: Durch die erhöhte Fettverbrennung kann es sich positiv auf Cholesterinwerte und die allgemeine Herzgesundheit auswirken. Effektiverer Stoffwechsel: Menschen mit mehr braunem Fett haben häufig einen höheren Grundumsatz, was ihnen hilft, ihr Gewicht zu kontrollieren.

Gibt es Medikamente zur Aktivierung von braunem Fett?

Ein Ziel der Forschung ist deshalb die Entwicklung von Medikamenten, die darauf abzielen, das braune Fett zu aktivieren. Derzeit werden verschiedene Wirkstoffe erforscht, aber alle bisher entwickelten Medikamente haben starke Nebenwirkungen.