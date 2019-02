19.02.2019, 12:06 Uhr

Bramble-Cay-Mosaikschwanzratte durch Klimawandel ausgestorben

In Australien ist die erste Säugetierart durch menschengemachten Klimawandel ausgerottet worden: Die Bramble-Cay-Mosaikschwanzratte ist auf einer Insel am Great Barrier Reef heimisch gewesen. Diese ist in der Vergangenheit mehrfach überspült worden.