BR24Live: Corona-Sprechstunde über Verschwörungstheorien

In den vergangenen Wochen tauchten immer wieder Corona-Fake-News und Verschwörungstheorien in sozialen Medien auf. Das Bundesamt für Verfassungsschutz berichtet beispielsweise, dass die rechtsextreme Szene davon ausgeht, dass das Coronavirus als biologische Waffe erschaffen wurde. Wie kommen solche Verschwörungstheorien zustande und warum boomen sie genau jetzt? Das ist einer der Schwerpunkte in der heutigen Corona-Sprechstunde auf ARD-alpha und im BR24 Livestream.

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier.

Was machen die Ausgangsbeschränkungen mit der Psyche?

Die psychische Belastung durch Isolation ist hoch. So bekommen in Italien immer mehr Menschen psychische Probleme wegen der starken Ausgangsbeschränkungen. Sybille Storkebaum arbeitet als Psychologin am Münchner Transplantationszentrum der LMU. Sie beantwortet Zuschauerfragen zu den psychischen Folgen des Lockdowns.

Experten beantworten täglich Ihre Fragen

Die "Corona-Sprechstunde" schafft täglich einen Überblick über die Nachrichtenflut, bündelt wichtige Themen und Handlungsempfehlungen und beantwortet Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Live im Studio sind jeden Tag Mediziner und Experten und stehen ihnen Rede und Antwort.

Heute im Studio:

Dr. Christoph Spinner, Infektiologe

Sybille Storkebaum, Psychologin

Moderation: Birgit Kappel

Alle bisherigen Folgen der Corona-Sprechstunde finden Sie in der BR Mediathek.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!