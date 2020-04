BR24Live: Corona-Sprechstunde - Kommen die Lockerungen zu früh?

Im Kampf gegen das Coronavirus werden die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen in Deutschland nun bis zum 3. Mai verlängert. Darauf verständigten sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Nachmittag. Danach sollen die Schulen schrittweise wieder geöffnet werden. In Bayern verzögert: Hier soll der reguläre Unterricht erst ab dem 11. Mai schrittweise starten.

Auch erste Lockerungen wurden vereinbart. So dürfen viele Geschäfte von Montag an wieder öffnen - allerdings unter strengen Hygiene-Auflagen. Auch das Tragen von Masken im Alltag wird dringend empfohlen.

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier.

