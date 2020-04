BR24Live: Corona-Politik - gesund, aber pleite?

Bau- und Gartenmärkte durften bereits gestern wieder öffnen. Ab nächstem Montag folgen dann kleine Geschäfte, mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern, Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler. Aber reicht das aus, für die deutsche Wirtschaft? Allein 70.000 Gastronomie- und Hotelbetriebe könnten wegen der Corona-Krise pleite gehen, so der Branchenverband Dehoga. Wie geht es weiter mit der Wirtschaft? Welche Maßnahmen sollte die Regierung ergreifen?

Studiogast Schmidt klärt wirtschaftliche Fragen

Volkswirt Prof. Dr. Klaus Schmidt, von der Ludwigs-Maximilians-Universität München, klärt diese und weitere Fragen in der heutigen alpha-demokratie-Sendung auf ARD-alpha und BR24-Livestream. Er ist Vorsitzender eines wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium: "Da hatten wir schon mehrere Gespräche, auch mit dem Minister, und Diskussionen im Beirat, was jetzt zu tun ist, um die Krise mit möglichst geringen Kosten für die Wirtschaft zu überwinden", erklärte Schmidt bereits in der Corona-Sprechstunde. Heute ist er in alpha-demokratie zu Gast bei Moderator Tilman Seiler, um über den neuesten Stand der wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona zu sprechen.

alpha-demokratie: Information über die Aktualität hinaus

Begriffe, die tagtäglich in den Nachrichten vorkommen - wer versteht sie wirklich? alpha-demokratie hinterfragt, erklärt, kratzt nicht an der Oberfläche, sondern geht in die Tiefe. Die Sendung befasst sich mit den zentralen Fragen und Entwicklungen unserer Demokratie in einer unruhigen Welt- über die Aktualität hinaus. alpha-demokratie läuft von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr auf ARD-alpha und ist in der BR-Mediathek abrufbar.