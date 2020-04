BR24Live: ARD extra - Hoffen auf den Corona-Exit

Das Leben im Ausnahmezustand geht weiter. Auch an Ostern werden die Ausgangsbeschränkungen in vielen Ländern der Welt gelten. Doch langsam werden die Rufe nach Exitstrategien lauter: Denn es geht auch um das wirtschaftliche Überleben.

Erwartungen und Hoffnungen zum Corona-Exit

So bangen in Deutschland etwa zehntausende Gastwirte und ihre Familien seit Beginn der wegen der Corona-Krise beschlossenen Ausgangsbeschränkungen um ihre Existenz. Auch wenn sie die Maßnahmen verstehen: Sie hoffen, dass es bald irgendwie weitergeht.

Auf der anderen Seite warten Ärzte seit Wochen dringendst auf Schutzausrüstungen. Ansonsten müssen sie bald ihre Praxen schließen. Kaum vorstellbar, dass dann ein Exit gelingen oder überhaupt beginnen kann. BR-Chefredakteur Christian Nitsche spricht darüber mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Antisemitismus in der Corona-Krise

Außerdem: Antisemiten der unterschiedlichsten Herkunft nutzen die aktuelle Corona-Krise, um Judenhass zu verbreiten - im Internet wie auf der Straße. Absurde Verschwörungstheorien machen "die Juden" verantwortlich für die Verbreitung des Coronavirus. Die Spur führt auch nach Deutschland!

Kein Ostern in Rom und Jerusalem

In Rom und Jerusalem werden Gottesdienste ohne Gläubige per Livestream stattfinden. ARD-Korrespondenten berichten aus den beiden außergewöhnlichen Städten, die sonst an den Ostertagen von hunderttausenden Pilgern besucht werden.

Um 20.15 Uhr bei ARD extra im Ersten - "Die Corona-Lage", eine Sondersendung des BR Fernsehen, moderiert von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.